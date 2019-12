Mit The Division: Diese Spiele sind im Dezember neu!

Zuletzt hatte Microsoft schon vier bevorstehende Abgänge beim Xbox Game Pass im Dezember kommuniziert, jetzt bestätigte man auch die Neuzugänge. Mit dabei ist unter anderem auch Tom Clancy's The Division von Ubisoft.

Auch im Dezember strickt Microsoft fleißig weiter am Line-up des Xbox Game Pass und hat nun die Neuzugänge in der ersten Hälfte des Dezembers bekannt gegeben. Einer der namhaftesten Vertreter ist dabei sicherlich Tom Clancy's The Division aus dem Hause Ubisoft, welches ab dem 12. Dezember im Rahmen des Abonnements zu haben sein wird. Aber auch Sportfans kommen mit dem aktuellen Konami-Titel eFootball PES 2020 auf ihre Kosten

Insgesamt gibt es gleich ganze acht Neulinge beim Xbox Game Pass für Konsole, sprich: auf der Xbox One. Dabei handelt es sich um:

05. Dezember



My Friend Pedro

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

06. Dezember



Demon’s Tilt (Day-One-Launch)

Wandersong (Day-One-Launch)

12. Dezember



eFootball PES 2020

Overcooked! 2

Pathologic 2 (Day One Launch)

The Division

Ebenfalls namhaft geht es beim Xbox Game Pass für den PC zu, denn hier tummeln sich gleich mehrere bald erhältliche Top-Titel, darunter Age of Wonders: Planetfall und Metro: Last Light Redux. Im Gegensatz zur Xbox-One-Variante gibt Microsoft den Termin hier, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur pauschal mit "bald verfügbar" an:

06. Dezember

Demon’s Tilt (Day-One-Launch)

12. Dezember

Pathologic 2 (Day-One-Launch)

im Dezember

Age of Wonders: Planetfall

Europa Universalis 4

Faeria

Farming Simulator 17

Human: Fall Flat

Metro: Last Light Redux

My Friend Pedro