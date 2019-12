Macht euch bereit für das große Finale! Denn 2020 geht eine Konsolengeneration zu Ende, und das heißt bekanntlich: Feuerwerk aus allen Rohren! Wir sind jedenfalls schon im Vorfreudemodus aufs neue Jahr und präsentieren: 20 Spiele-Highlights, auf die wir uns freuen wie Bolle.

Platz 20: Watch Dogs Legion

Beim dritten Anlauf scheint Ubisoft mit Watch Dogs: Legion endlich den richtigen Ton für das Hacker-Szenario gefunden zu haben. Diesmal könnt ihr in die Rolle jedes NPCs schlüpfen, der euch passt, sei es ein ehemaliger Boxer, um korrupte Post-Brexit-Cops aufzumischen, oder eine bucklige Oma, die unscheinbar geschützte Einrichtungen infiltriert. Mit dem kleinen Sprung in die Zukunft hat Watch Dogs: Legion großes Potenzial, abgefahrene, natürlich hackbare, Technik ins Spiel zu bringen, mit der die Umgebung zum Spielball wird. Hoffentlich verzettelt sich Ubisoft aber nicht in zu viel Freiheit.

OMG! E3 2019 One Minute Game-Preview - Watch_Dogs Legion Alles zu Watch_Dogs Legion von der E3 2019 in einer Minute.

Platz 19: Ori and the Will of the Wisps

Mit einem Vorgänger wie Ori and the Blind Forest sind die Erwartungen an die Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps groß. Der Erstling wurde dank wunderschöner, handgezeichneter Umgebungen, einem fordernden Schwierigkeitsgrad und seiner erwachsenen Geschichte zu einem Spiel, an das man sich in einigen Jahren noch erinnern wird. Bislang ist noch recht wenig über Will of the Wisps bekannt, allerdings soll am Speicher- und Kampfsystem gearbeitet worden sein, um die Fortsetzung weniger frustrierend respektive strategischer zu gestalten. Wohin die Reise des kleinen Ori geht, erfahren wir am 11. Februar.

Ori and the Will of the Wisps - Unsere Meinung dirket von der E3 2018 aus L.A. Felix konnte auf der E3 in L.A. berteits Ori and the Will of the Wisps auf der Xbox One zocken, hier seine Meinung zum Spiel.

Platz 18: Microsoft Flight Simulator

Wer hätte es für möglich gehalten, dass irgendwann einmal noch ein neuer Flight Simulator das Licht der Welt erblicken würde? Schließlich ist der letzte Teil gut 14 Jahre her. Gut Ding will aber bekanntermaßen Weile haben: Was geplante Gameplay-Features angeht, grenzt Microsoft Flight Simulator 2020 aber schon fast an Größenwahn. Die komplette Erde wird simuliert, weswegen die Entwickler auf die Cloud-Unterstützung von Microsoft Azure zurückgreifen. Aber wer möchte, kann sich sämtliche Daten auch auf den Rechner installieren: Dann braucht ihr aber 2 Petabyte (also 2.097.152 Gigabyte) Platz auf eurer Festplatte.