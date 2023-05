Die 10 epischsten Momente aus The Legend of Zelda

Im Jahr 1986 veröffentlichte Nintendo ein Spiel auf dem NES, das die gesamte Branche auf den Kopf stellen sollte. Nichtlineares Gameplay, eine tiefschürfende Story und knifflige Rätsel bescherten The Legend of Zelda schnell Kultstatus. Bis heute zählt die Reihe zu den größten Videospielmarken überhaupt und blickt auf eine Geschichte voller Erfolge zurück. Freilich setzten uns die zahlreichen Titel haufenweise erinnerungswürdige Momente in, um und über Hyrule vor. Zum Release von Tears of the Kingdom blicken wir auf die zehn Augenblicke zurück, die uns besonders in Erinnerung blieben.

Platz 10: Die Entstehung des Master-Schwerts (Skyward Sword)

Die legendäre Klinge gehört so untrennbar zu The Legend of Zelda wie Link selbst. Nur wer sie führt, vermag Ganondorf zu besiegen. Doch woher das Master-Schwert überhaupt kommt, das hielt Nintendo lange Zeit unter Verschluss. In Skyward Sword zog man endlich die Wahrheit aus der Scheide und offenbarte den Ursprung der Waffe. Die Göttin Hylia schmiedete sie in ihrer ursprünglichen Form und nachdem Link sie mit den heiligen drei Flammen verstärkt hatte, erlangte sie ihre finale Macht. Diese Origin-Story klärte eines der größten Mysterien der gesamten Serie.