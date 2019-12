Für Ubisoft entpuppte sich der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege als überraschend erfolgreich und ausdauernd, schließlich zocken den 2015 veröffentlichten Titel immer noch unzählige Spieler. Dennoch widmen sich nun große Teile des ursprünglichen Entwicklerteams einem neuen Projekt.

Auch wenn Rainbow Six: Siege weiter mit frischen Inhalten versorgt werden soll, ist es nun an der Zeit für das Entwicklerteam, sich neuen Aufgaben zu widmen. Wie Ubisoft nun bestätigte, wurden etliche Mitarbeiter des ursprünglichen Teams nun abgezogen, um sich anderen Projekten innerhalb des Unternehmens anzunehmen.

Die entsprechende Bestätigung gab es nun in einem neu veröffentlichten Video von Ubisoft, in dem Xavier Marquis, Alexandre Remy und andere Mitglieder des ursprünglichen Teams geäußert haben und einräumen, sich künftig nicht mehr weiter mit Rainbow Six: Siege zu beschäftigen. Den weiteren Werdegang des Taktik-Shooters soll ein neues, kleineres Team betreuen, das entsprechend eingewiesen wurde. "Das neue Kern-Team ist großartig. Es besteht aus Veteranen, die schon eine lange Zeit auch an Siege arbeiten", beteuert Remy.

Marquis und Remy widmen sich mit anderen Teammitgliedern indes neuen Aufgaben, doch eine konkrete Ankündigung, worum es sich bei dem neuen Projekt der beiden Creative Leads handelt, gibt es für den Augenblick noch nicht. Die Videonachricht fokussierte sich vielmehr darauf, dass Rainbow Six: Siege eben nicht mehr in der Form vom früheren Personal abhängig sei, als das einst der Fall war. Fans des Taktik-Shooters sollen also vorwiegend zunächst beruhigt werden, dass sich dieser weiterhin in guten Händen befindet und dementsprechend weiter mit Content versorgt werden soll.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Erst kürzlich erschien für das Spiel der neue DLC "Operation Shifting Tides" mit neuen Protagonisten.