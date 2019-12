The Outlast Trials

Die unheimliche Outlast-Reihe wird fortgesetzt. The Outlast Trials verfolgt aber einen gänzlich anderen Ansatz als seine Vorgänger.

Zweieinhalb Jahre nach dem Release von Outlast 2 wurde ein neuer Teil der Horrorreihe angekündigt. The Red Barrels haben heute überraschend die Arbeit an The Outlas Trials bekannt gegeben. Dabei soll es sich nicht um ein direktes Sequel zu den ersten beiden Ablegern handeln, allerdings wird das insgesamt dritte Spiel im selben Universum stattfinden, allerdings zur Zeit des Kalten Krieges.

Das besondere: Waren Outlast 1 und 2 noch reine Singleplayer-Erfahrungen, wagt sich The Outlast Trials an einen neuen Ansatz heran. Ihr könnt entweder alleine spielen oder euch mit bis zu drei anderen "Testsubjekten" zusammentun. Zusätzliche Informationen sind allerdings sehr rar. Bis auf ein erstes Bild, gibt es keinerlei Details, die wir euch zum jetzigen Zeitpunkt verraten können.

Noch befindet sich The Outlast Trials in einer frühen Entwicklungsphase, weitere Informationen sollen aber schon bald folgen. Denkt ihr, dass Outlast als Multiplayer-Titel funktionieren kann?