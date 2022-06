The Last of Us: Part II

Gestern Abend wurde im Rahmen des Summer Game Fests nicht nur die Neuauflage von The Last of Us angekündigt, auch zum versprochenen Multiplayer von The Last of Us: Part II gab es endlich wieder einmal ein Update.

Der Mehrspieler-Part zu The Last of Us: Part II lässt weiter auf sich warten, aber immerhin gibt es seit gestern Abend endlich mal wieder ein Lebenszeichen. Neil Druckmann, CEO von Naughty Dog, nutzte die Bühne des Summer Game Fest um zu bestätigen, dass besagte Multiplayer-Komponente im großen Stil in Arbeit ist und jetzt komplett eigenständig veröffentlicht wird. Ihr werdet also nicht unbedingt das eigentliche Hauptspiel besitzen müssen, um den Multiplayer später zu zocken.

Allerdings ist das Entwicklerstudio laut Druckmann leider immer noch nicht weit genug, um mehr aus dem Multiplayer öffentlichen zu zeigen. Dementsprechend wurde bei Geoff Keighley auch nur ein Konzeptbild gezeigt, auf dem zwei Charaktere zu sehen sind, wie sie sich in der postapokalyptischen Stadt umschauen.

Um den Umfang des Multiplayer besser einschätzen zu können: Laut Druckmann werde der nun eigenständige Titel genauso groß ausfallen, wie die Singleplayer-Titel von Naughty Dog - und "in einigen Bereich sogar größer".

Druckmann weiter: "Es gibt auch eine Story und die Art und Weise, wie wir diese Geschichte erzählen, ist in diesem Spiel ziemlich einzigartig. Es gibt einen komplett neuen Cast an Charakteren und es ist in einem anderen Teil der Vereinigten Staaten angesiedelt."

Dem Konzeptbild nach zu urteilen könnte es sich bei dem neuen Schauplatz um San Francisco handeln, da augenscheinlich die Golden Gate Bridge zu sehen ist.

Einen Release-Termin gibt es leider weiter nicht, Druckmann stellte weitere Infos aber für das nächste Jahr in Aussicht. Dementsprechend ist mit einer Veröffentlichung auch nicht mehr vor 2023 zu rechnen.