Nach dem mittlerweile erfolgten Start des Shooters The Cycle: Frontier geht es nun zeitnah in die nächste Runde: Mit "The Depths of Tharis Island" steht eine umfangreiche Erweiterung auf dem Plan der Entwickler.

Seit dem Launch von The Cycle: Frontier hat der Extraction-Shooter mittlerweile mehr als 2,4 Millionen Spieler in seinen Bann gezogen - und diese warten natürlich auf Nachschub. Die erfreuliche Nachricht: Genau solcher ist auf dem Weg und soll recht zeitnah erscheinen.

Mit "The Depths of Tharis Island" ist ein umfangreiches Add-on geplant, das gleichzeitig den Start der zweiten Season markieren wird - und diese erwartet euch im September dieses Jahres. Konkret nannte man direkt den 28. September als Release-Termin für die Erweiterung gleich mit.

Was erwartet euch im Add-on? Ihr werdet die namensgebende mysteriöse Insel Tharis erkunden können, in deren tiefen Höhlen viele gefährliche Kreaturen lauern - aber eben auch die wertvollsten Materialien auf Fortuna III. Damit aber nicht genug, denn in der Tiefe lauert auch etwas Fremdes und Mysteriöses, das die Erforschung des Planeten für immer verändern soll.

Laut den Entwicklern wird es sich bei der neuen Karte um die bislang schwierigste in The Cycle: Frontier handeln; diese richtet sich also an erfahrene Spieler im Endgame. Dabei habe man sich das Spieler-Feedback zu Herzen genommen und einfließen lassen.

Zusammen mit dem neuen Gebiet wird außerdem eine neue, geheime Endgame-Mechanik ins Spiel gebracht, mit deren Hilfe ihr euren Spielstil noch weiter individualisieren könnt. Weitere Verbesserungen sind beispielsweise mehr Tiefe in Kämpfen sowie neuer Loot, kosmetische Gegenstände und ein verbesserter Fortuna Pass.

Das Ingame-Event "Der Kataklysmus", das zum Ende der Season den Fortschritt zurücksetzt damit alle Spielenden auf demselben Niveau in die neue Season starten, beginnt in der letzten Woche von Season 1. Das verdiente und gekaufte Aurum und eure kosmetischen Gegenstände bleiben dabei unberührt.

The Cycle: Frontier - Trailer zur Season 2: The Depths of Tharis Island Am 28. September fällt der Startschuss für Season 2 The Depths of Tharis Island in The Cycle: Frontier.