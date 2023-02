Der Release von Tekken 8 steht noch in den Sternen, scheinbar plant Bandai Namco für die Reihe aber schon weit in die Zukunft. Zumindest legt ein Finanzbericht nahe, dass sich mehrere neue Titel der Prügelspielreihe in der Entwicklung befinden. Was genau uns erwartet, das ist aber natürlich noch nicht bekannt.

Erst im September letzten Jahres hatte Bandai Namco mit Tekken 8 den neuesten Eintrag der altehrwürdigen Fighting-Game-Reihe angekündigt. Seitdem wurden haufenweise Prügelknaben und -Damen vorgestellt, zudem haben wir in der letzten Woche einen ersten Blick auf das Kampfsystem erhaschen können. Einen Release-Termin bleiben uns die Entwickler aktuell aber noch schuldig. Das hindert das Studio allerdings nicht daran, bereits über die Zukunft der Reihe zu sinnieren. Zumindest legt das eine Frage-und-Antwort-Runde im aktuellen Finanzbericht nahe.

>> Top 10 Beat-'em-up-Serien: Die Könige im Ring <<

Demnach plane das Unternehmen vom kommenden Geschäftsjahr an, neue Titel der Tekken-Serie zu veröffentlichen. Was genau uns erwartet, das geht aus den Statements allerdings nicht hervor. Hier können wir nur mutmaßen, beispielsweise wären Spin-Offs denkbar. Beispielsweise wären nicht wenige Fans einem neuen Tekken Tag Tournament sehr zugetan. Aber auch eine Wiederveröffentlichung von Tekken 7 für aktuelle System ist denkbar, inklusive sämtlicher bisher erschienenen DLCs.

Was auch immer genau Bandai Namco im Schilde führt, die Angaben passen zu Aussagen des Tekken-Producers Katsuhiro Harada. Der gab in einem früheren Statement bereits an, an mehreren Projekten (neben Tekken 8) beteiligt zu sein. Allerdings äußerte er bereits Bedenken, nicht genügend Zeit für alle Titel zu finden, an denen er arbeitet. Bis zum Release von Tekken 8 gäbe es noch einiges zu tun, als grober Releasezeitraum wurde zumindest das Frühjahr 2024 angegeben.

Zu den weiteren Projekten, die sich bei Bandai Namco in der Entwicklung befinden, gehört natürlich Armored Core 6: Fires of Rubicon von From Software. Dazu gesellen sich der Frage-und-Antwort-Runde nach noch weitere Titel von nicht-japanischen Studios. Auch die One-Piece-Marke wolle man nach dem Erfolg von Odyssey weiter bedienen. Wir dürfen also gespannt sein, was Bandai noch so in petto hat.