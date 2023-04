Das Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris hält sich auf dem PC auch schon seit 2016 beharrlich am Markt, seit 2019 zudem auch auf Konsolen. Jetzt stehen für den langjährigen Titel die nächsten neue Inhalte auf dem Plan.

Paradox Interactive hat mit "Galactic Paragons" die nächste große Erweiterung zum langjährigen Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris angekündigt. Diese soll bereits im kommenden Monat ab dem 9. Mai 2023 zu haben sein und fokussiert sich auf einen tiefergehenden Charakter- und Story-Fortschritt. Dieser soll es euch ermöglichen, eure Anführer zu individualisieren, zu verfeinern und zu verbessern.

Dank der erweiterten Ratsmechanik im Add-on könnt ihr mittels der von euch eingesetzten Anführer die Vision eures Imperiums unterstützen. Außerdem gibt es zusätzliche Staatselemente und mehr zu entdecken.

Von offizieller Seite werden die Features des neuen Add-ons wie folgt angegeben:

Neue Ratsmechaniken: In Galactic Paragons sind spezialisierte Rollen und Vorteile enthalten, um die neue Ratsmechanik in Stellaris zu unterstützen. Den Spielern stehen Dutzende von einzigartigen Ratsrollen zur Verfügung, die auf ihren Zivilisationen und Regierungstypen basieren. Sie können zusätzliche Positionen freischalten während sich ihr Imperium weiterentwickelt.





Neue dynamische Anführer: Die Spieler rekrutieren, verbessern und begleiten die Anführer ihres Reiches durch die Jahrhunderte. Sie können sie formen, indem sie ihre Eigenschaften und ihre Veteranenklasse auswählen und sie ihrem Schicksal entgegenführen, bis sie in den Ruhestand gehen - oder vernichtet werden!





Galaktische Helden: Herrscher holen sich berühmte Vorbilder in ihren Rat: Einzigartige Anführer mit eigenen Grafiken, Ereignissen und Geschichten können sich dem Imperium anschließen und ihre eigenen Vorteile für die Regierung mitbringen. Oder man entdeckt vier legendäre Vorbilder mit ausgeklügelten Ereignisketten und einzigartigen Mechanismen!





Neue Traditionen, Staatselemente und mehr:

: Der neue „Unter einer Herrschaft“-Ursprung, erzählt die Geschichte des Anführers, der das Reich des Spielers gegründet hat.



Acht neue Staatselemente zum Thema Staatsführung, von der Verewigung der Persönlichkeiten vergangener Anführer in digitalen Archiven bis hin zu einer stark optimierten Ratsauswahl über eine Unternehmenscharta.



12 neue Veteranenklassen.



Hunderte von neuen Anführereigenschaften.



Zwei neue Traditionsbäume, die den Spielern neue Erlasse und verbesserte Anführer bieten.



Neue Schiffe, Grafiken und Story-Inhalte.

Begleitend haben die Entwickler außerdem die Veröffentlichung des Gemini-Updates mit der Version 3.8 geplant. Hier bekommt ihr zahlreiche Quality-of-Life-Updates an die Hand. Außerdem sind neben "Galactic Paragons" auch zwei Multiplayer-Spielmodi im Rahmen einer offenen Beta-Testphase verfügbar: kooperatives PvE und kompetitives PvP. In Ersterem könnt ihr euch mit anderen Spielern zu einem einzigen Imperium zusammenschließen und gegen feindliche Imperien antreten. Der Modus dient auch dazu, Freunden das Spiel beizubringen oder die Zuständigkeiten in der Imperiumsverwaltung aufzuteilen.

Im kompetitiven PvP können Gruppen von Spielern gegen feindliche Imperien direkt antreten. Für wettbewerbsorientierte Spieler können Reiche auch gesperrt und ein Passwort für den Zugang eingerichtet werden.