Entwickler Undead Labs hat bestätigt, dass man den Support für das Survival-Spiel State of Decay 2 bald einstellen wird - und das hat einen bestimmten Grund.

Spieler von State of Decay 2 müssen sich damit abfinden, dass der Support des Zombie-Survival-Spiels in Bälde eingestellt wird. Die weiteren Arbeiten am ursprünglich 2018 veröffentlichten Titel werden seitens Undead Labs später in diesem Jahr beendet und es gibt keine Patches mehr.

Das wiederum hat einen bestimmten Grund: Undead Labs möchte sich in der Folge voll und ganz auf den bereits bestätigten neuen Teil State of Decay 3 fokussieren, wie man nun in einem Statement auf der offiziellen Webseite klarstellt. Nach dem finalen Update für den zweiten Teil ist daher später in diesem Jahrt dort Schluss und die verbliebenen Entwickler unterstützen das Team, das schon an State of Decay 3 werkelt.

Mit dem letzten Patch sollen die bislang in irgendeiner Form freizuschaltenden Inhalte für State of Decay 2 generell zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bedeute das Support-Ende nicht, dass der Titel generell vom Netz genommen werde; das ist nicht der Fall. State of Decay 2 geht also nach dem Release von Update 38 nicht offline, es wird schlicht nur keine neuen Patches oder Inhalte mehr geben.

Im Hinblick auf State of Decay 3 führt das Entwicklerteam aus, dass man mit dem Titel "die großartigste Zombie-Survival-Sim in der Franchise" abliefern wolle. Dafür seien der volle Fokus des Studios sowie sämtliche Ressourcen notwendig.