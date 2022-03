Es lebt! Skull & Bones befindet sich immer noch in der Entwicklung und Ubisoft startet nun offenbar in eine weitere Phase. Mit einem neuen Insider-Programm will der Publisher Feedback sammeln.

Die Geschichte von Skull & Bones ist lang und schmerzhaft. Schon vor etlichen Jahren gestartet, hat Ubisoft den Titel immer wieder über den Haufen geworfen und von einem baldigen Release ist nichts in Sicht.

Immerhin, im vergangenen Jahr erreichte das Spiel endlich den Alpha-Status und nun startet Ubisoft offenbar einen weiteren Schritt im Entwicklungsprozess. Ab sofort könnt ihr euch nämlich für ein neues Insider-Programm für Skull & Bones registrieren. Eine Handvoll ausgewählter Spieler davon bekommt die Möglichkeit, den aktuellen Stand des Spiels unter die Lupe zu nehmen. Gefordert wird dabei nicht nur Verschwiegenheit in Form einer NDA, sondern auch Geduld und Engagement, da es sicherlich noch so einige Stolpersteine gibt.

Durch diese neue Testphase will Ubisoft weiteres Feedback sammeln, was hoffentlich nicht darin endet, dass das Spiel erneut auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Immerhin aber eine gute Idee, die Spieler zu involvieren, um den Titel auf den richtigen Weg zu bringen.