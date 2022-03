Im vergangenen Frühjahr erschien exklusiv für PS5 der Titel Returnal von Housemarque und wusste zu überzeugen. Jetzt steht ein umfassendes neues Update samt frischer Spielmodi in den Startlöchern.

Im Rahmen der State of Play in der vergangenen Nacht kündigten Sony und Housemarque jetzt das Ascension-Update zu Returnal an. Dieses soll ab dem 22. März 2022 kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und hievt das Spiel auf die neue Version 3.0 - frische Spielmodi inklusive.

Im Fokus des Patches stehen nämlich ein neuer Koop-Modus sowie ein Survival-Modus; Letzterer trägt den Namen "Turm des Sisyphus". Beide sollen dem Titel der Resogun-Macher zu einem neuen Höhenflug verhelfen, nachdem sich dieser zum ursprünglichen Release als großer Erfolg erwiesen hatte.

Während das Hauptspiel als Singleplayer-Titel konzipiert war, haben sich die Macher den Forderungen nach einem Koop-Modus gebeugt und liefern diesen jetzt als Online-Variante nach. Hier könnt ihr mit einem weiteren Spieler zusammen antreten, um euch den Gefahren von Atropos zu stellen.