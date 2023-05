Der Launch von Redfall am Dienstag war ein ziemlicher Schuss in den Ofen und das Spiel wird von Medien und Spielern gleichermaßen verrissen. Nun gibt es endlich ein Statement.

Da wartet man so lange auf ein neues Xbox-Exclusive und dann bekommt man Redfall, einen insgesamt enttäuschenden Shooter, der aktuell wohl nur von Spielern mit einem gewissen Maß an Leidensfähigkeit gemocht wird. Eine ziemliche Enttäuschung sowohl für Xbox-Spieler, als auch Arkane-Fans und die PC-Community ist auch nicht wirklich happy, wie man an negativen User-Reviews und mauen Spielerzahlen sieht.

Fast noch erschreckender ist, dass sich bisher weder Arkane Austin noch Publisher Bethesda zu dem Fiasko geäußert haben. Das hat ein Ende, denn nun hat sich Xbox-Chef Phil Spencer im Rahmen eines Interviews mit XCast eingeschaltet mit den Worten "Es gibt nichts Schwierigeres für mich, als die Xbox-Community zu enttäuschen". Er sei enttäuscht und verärgert über sich selbst über den dadurch entstandenen Vertrauensverlust.

Schon die Reaktionen auf die Ankündigung, dass Redfall zum Launch nur 4K30 bieten würde, seien ein gerechtfertiger Kinnhaken gewesen, weil das ursprüngliche 60-fps-Versprechen am Ende nicht eingehalten werden konnte. Er würde Redfall aber nicht zum Anlass nehmen, gegen kreative Bestrebungen der Xbox-Entwickler vorzugehen (Hinweis: Arkane Austin gehört Bethesda und Bethesda wurde seinerzeit von Microsoft übernommen), aber untersuchen, was man in Zukunft besser machen könne.

Viel wichtiger aber ist, dass Spencer versichert, dass Arkane das Spiel nicht aufgeben, sondern weiter an Verbesserungen arbeiten werde: "Wir werden weiter an dem Spiel arbeiten. Wir haben uns bei Spielen wie Sea of Thieves und Grounded verpflichtet, weiterhin Spiele zu entwickeln. Aber ich weiß auch, dass diese Spiele 70 Dollar kosten, und ich übernehme die volle Verantwortung für die Veröffentlichung eines Spiels, das großartig sein muss".

Spencer nimmt Arkane Austin sogar noch in Schutz: "Ich bin ein großer Befürworter von Arkane Austin. Ihre Erfolgsbilanz ist großartig. Ich liebe viele der großartigen Spiele, die sie entwickelt haben. Dies ist eines, bei dem das Team seine eigenen internen Ziele nicht erreicht hat, als es auf den Markt kam. Ich denke, es ist vielleicht etwas zu einfach zu sagen: 'Hey, wenn ihr es nur drei Monate verzögert hättet, hätten die kreativen Köpfe vielleicht etwas anderes abgeliefert, als es war.'"

Wann nun konkret mit ersten Patches zu rechnen ist, bleibt abzuwarten - Baustellen gibt es reichlich, wie ihr auch unserem Test zu Redfall entnehmen könnt. Immerhin reiht sich Redfall damit in eine Reihe von prominenten Spielen mit verhunztem Launch ein. Die PC-Version von The Last of Us, die Ende März erschien, hat mittlerweile sieben umfangreiche Updates erhalten und für das erst kürzlich veröffentlichte Star Wars Jedi: Survivor, das vor allem auf Steam aufgrund mieser Performance ordentlich vermöbelt wird, hatte EA bereits vor dem Release eine wochenlange Phase von Patches angekündigt.