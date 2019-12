Im vergangenen Jahr veröffentlichte Nintendo Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! als ersten Serienableger für die Switch. Passend dazu gab es mit dem Poké Ball Plus auch ein begleitendes Periepheriegerät - und das könnte jetzt womöglich ein Comeback geben.

Controller und Peripheriegeräte wie der zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! veröffentlichte Poké Ball Plus werden häufig eher als unnützes Gimmick für echte Fans abgestempelt, doch in diesem Fall wurde der Controller zum ersten Pokémon-Titel für die Switch durchaus recht vernünftig beurteilt und angenommen. Dennoch schien sich Nintendo von diesem bereits wieder zu verabschieden, denn der diesjährige Hauptteil Pokémon Schwert / Schild machte davon keinen Gebrauch mehr.

Umso überraschender kommt es daher nun, dass der Poké Ball Plus womöglich in überarbeiteter Form ein Comeback geben könnte. Darauf lassen nun neue Patente schließen, die Nintendo jetzt in Japan registriert hat.

Auf den beigefügten Konzeptzeichnungen ist eindeutig ein überarbeiteter Controller zu sehen, der Ähnlichkeiten mit dem Poké Ball Plus aufweist. Die insgesamt fünf Patente lassen dabei Rückschlüsse darauf zu, dass es künftig beispielsweise einen Analog-Stick geben könnte.

Wie so oft bleibt aber abzuwarten, ob Nintendo den neuen Poké Ball Plus tatsächlich auch umsetzt und auf den Markt bringt. Nicht jede Eigenentwicklung, die per Patent geschützt wird, findet nämlich ihren Weg in die Läden. Wir halten euch auf dem Laufenden!