Battle-Royale-Trendsetter PlayerUnknown's Battlegrounds erfreut sich trotz der erwachsenen Konkurrenz immer noch großer Beliebtheit. Um den Titel zeitgemäß zu halten, schrauben die Macher nun auch an den ursprünglichen Spielinhalten und optimieren die erste Map Erangel.

Seit dem Start des Battle-Royale-Phänomens PlayerUnknown's Battlegrounds ist auch die Karte Erangel verfügbar. Diese zählt zu den beliebtesten im Spiel, auch wenn es mittlerweile weitere Maps gibt. Jetzt haben die Macher angekündigt, Erangel fit für die Zukunft machen zu wollen; daher soll die Karte überarbeitet werden.

Das grundsätzliche Erscheinungsbild von Erangel soll im Zuge der Arbeiten erhalten bleiben, so dass es sich immer noch um eine Insel mit Wäldern und Feldern handeln wird. Allerdings soll die Platzierung von Gebäuden sowie die künstlerische Gestaltung angepasst werden.

Erste Hinweise auf die bevorstehenden Änderungen gab es in der vergangenen Woche auf dem PUBG Test Server, als Spieler auf der Minimap Dinge festgestellt hatten, die zuvor noch nicht da waren. PUBG Corp. hatte sich diesbezüglich zunächst nicht geäußert, veröffentlichte nun aber einen entsprechenden Blog-Eintrag.

Darin heißt es: "Wie einige von euch durch ein kürzlich geleaktes Bild einer anderen Erangel-Map vermutet haben, arbeiten wir derzeit an verschiedenen Lösungen, Maps und die Beute, die ihr finden könnt, ansprechender zu machen. Erangel ist die erste Map, die wir überarbeiten und ein Teil des Überarbeitungsprojektes ist auch das Hinzufügen neuer Gebäude und Gebäudegruppen. Dies ist allerdings nur einer von mehreren Schritten."

"Uns ist bewusst, dass gut ausgeglichene Beute ein wichtiger Teil des Spiels ist, aber auch die Beschaffenheit der Maps ist wichtig, daher testen wir alle Änderungen sorgfältig durch, bis wir an einem Punkt ankommen, der sich gut anfühlt. Momentan ist es angedacht, in einigen Wochen mit den ersten Tests der überarbeiteten Erangel-Map zu beginnen, aber darüber werden wir euch noch einmal informieren, wenn wir genauere Informationen haben."

PUBG Corp. verweist auch darauf, dass geleakte Bilder im Zweifel nur ein Schnappschuss der Bemühungen seien und sich bis zum fertigen Ergebnis noch spürbar verändern können. Im Übrigen erhoffe man sich natürlich auch wieder Spieler-Feedback zu den geplanten Neuerungen. Aktuell sei man noch in einer sehr frühen Testphase und es sei noch nichts finalisiert, was die Überarbeitung von Erangel und Loot betrifft.

