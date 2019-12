Mit PlanetSide Arena sollte die Sci-Fi-Shooter-Reihe in die heutige Zeit geführt werden, um sich langfristig zu etablieren. Doch jetzt ist überraschend frühzeitig schon wieder Schluss.

Nur drei Monate nach dem Start bei Steam Early Access beendet Entwickler Daybreak Games das eigentlich so ambitionierte Kapitel PlanetSide Arena schon wieder. Wie das Unternehmen zwischenzeitlich offiziell bestätigte, werden die Server wieder vom Netz genommen und das Projekt eingestampft.

Zur Ankündigung veröffentlichte man ein umfassendes Statement, in dem man auch etwas auf die Hintergründe einging. Demnach habe die Early-Access-Phase bislang schlicht auch nicht genügend Spieler für sich gewinnen können. Dadurch könne auch die von den Entwicklern ursprünglich einmal anvisierte Spielerfahrung leider nicht in die Tat umgesetzt werden.

In letzter Konsequenz werden daher nun am 10. Januar 2020 die Server bereits wieder vom Netz genommen. Ab sofort werden auch alle Kaufmöglichkeiten sowie DLCs bereits deaktiviert, so dass ihr kein Geld mehr in das Spiel stecken könnt, was in Anbetracht der baldigen Einstellung relativ sinnfrei wäre.

Das Statement legt auch dar, dass alle bislang getätigten Käufe im eigentlich recht episch angelegten Kampfvergnügen zurückerstattet werden sollen. Dazu wollen die Macher eng mit Steam zusammenarbeiten. Entsprechende Gutschriften soll es via Steam Wallet nach dem Schließen der Server im Januar geben.

PlanetSide Arena war Ende 2018 angekündigt worden und sollte bis zu 1.000 Spieler pro Partie sowie einen Battle-Royale-Modus unterstützen.