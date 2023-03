The Last Sarkorians - das steckt im vierten DLC!

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Seit September 2021 ist das erfolgreiche CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous mittlerweile für den PC erhältlich, doch Nachschub gibt es weiterhin. Nun erscheint mit "The Last Sarkorians" bereits der vierte Premium-DLC - und wir verraten euch hier, was drin steckt.

Owlcat Games hat mit "The Last Sarkorians" den mittlerweile vierten Zusatzinhalt zum erfolgreichen Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous veröffentlicht. Der frische DLC kann aktuell via Steam, GOG.com und Epic Games Store für den PC bezogen werden und liefert unter anderem eine neue spielbare Klasse, einen neuen Begleiter und ein neues Gebiet.

So stellt die Erweiterung Ulbrig Olesk vor, einen der wenigen verbliebenen Nachfahren der zerschlagenen Nation von Sarkoris. Er ist ein legendärer Shifter und zuverlässiger Kämpfer mit der Fähigkeit, sich in einen mächtigen Greifen zu verwandeln - denn die neue spielbare Klasse bietet insgesamt sechs Archetypen-Varianten, wobei ihr eben tierische Aspekte und Formen nutzen könnt.

Beim neuen Begleiter handelt es sich um den sarkorianischen Stammeshäuptling, der auf mysteriöse Weise die Verwüstung seiner Heimat überlebt hat. Das neue Gebiet lädt zum Erkunden mit Verbündeten ein, um neue Feinde zu bekämpfen und alte Geheimnise zu lüften. Dabei könnt ihr schlussendlich auch auf acht neue Zaubersprüche zurückgreifen, die gegen alte und neue Feinde hilfreich sein sollen.

Zu guter Letzt gibt es mit Ulbrig eine optionale Romanze, die sowohl für männliche als auch weibliche Charaktere verfügbar ist.

"The Last Sarkorians" ist der erste DLC im Rahmen des Season Pass 2. Im Laufe des aktuellen Jahres 2023 sollen noch zwei weitere solcher Pakete folgen: eine Erweiterung der Hauptkampagne des Spiels sowie ein eigenständiges Erlebnis.

Um den Release des DLC-Pakets zu feien, gibt es ab sofort bei Steam und GOG.com, ab dem 9. März dann auch im Epic Games Store eine Verkaufsaktion, in deren Rahmen ihr euch das Hauptspiels und frühere Inhalte mit Rabatten von bis zu 70 Prozent sichern könnt.