My Hero One's Justice 2

Schon länger ist bekannt, dass My Hero One's Justice ein Sequel erhalten wird; jetzt wurde endlich auch der konkrete Release-Termin verkündet.

Bandai Namco hat in einer Pressemeldung Nägel mit Köpfen gemacht, was den Veröffentlichungstermin von My Hero One's Justice 2 betrifft. Das Sequel wird demnach im Frühjahr 2020 aufschlagen und soll auf mehreren Plattformen für Furore sorgen.

Interessierte dürfen ihre Kalender zücken und sich den 13. März 2020 rot anstreichen. Ab diesem Tag wird der Nachfolger zu My Hero One's Justice offiziell für die Plattformen PS4, Xbox One und PC erhältlich sein. Passend zur Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Im Sequel erwarten euch vier neue Charaktere, namentlich Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress und Twice. Außerdem sind neue 2-vs-2-Kämpfe ebenso dabei wie zerstörbare Umgebungen in bestimmten Kämpfen und Team Plus Ultra, welches euch außergewöhnliche Attacke bei der Nutzung von bestimmten Team-Kombos erlaubt.

Vorbesteller können sich den exklusiven Zugang zum Charakter Nomu sichern. Außerdem erhalten diese früheren Zugang zu zwei weiteren Charakteren, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen. Zusätzlich kann die limitierte Plus Ultra Edition erworben werden, die eine exklusive, 20 cm große Figur, einen Kunstdruck, ein Steelbook, zwei Schlüsselbänder, eine Brosche und das Spiel beinhaltet.