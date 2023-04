Was das neue Spieleprojekt des Studios betrifft, so betont der Entwickler, dass man weiterhin an "heiteren, spielerischen und innovativen Erfahrungen" arbeiten wolle. Auch für Dreams habe es insoweit noch weitere Pläne gegeben, aber man sei nicht in der Lage gewesen einen nachhaltigen Pfad mit dem Spiel zu beschreiten.

Zum neuen Titel könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine weiteren Details nennen, es werde sich jedoch definitiv nicht um Dreams 2 oder einen anderen Titel innerhalb der Dreams-IP handeln.