Amazon Games hat den Release-Termin für das nächste Update des Action-Rollenspiel Lost Ark verraten. Darin erwartet euch auch die neue Schlächterin-Klasse.

Schon in der neuen Woche gibt es wieder Nachschub in Amazons erfolgreichem Action-Rollenspiel Lost Ark. Dann nämlich soll am 10. Mai auch das Update dieses Monats veröffentlicht werden.

Das Highlight des neuen Patches ist sicherlich die Schlächterin. Dabei handelt es sich um die mittlerweile fünfte fortgeschrittene Kriegerklasse im Spiel und gleichzeitig die weibliche Neuauflage der Berserker-Klasse. Sie soll künftig mit ihrem Großschwert und dem Berstmodus alles und jeden überwältigen, was sich ihr in den Weg stellt. Erfolgreiche Angriffe mit der Schlächterin füllen die Spezialaktions-Anzeige für Zorn auf, welche den Berstmodus auslöst. Während dem Berstmodus sind einige Stats erheblich verbessert und ihr habt Zugriff zu einer Spezial-Fähigkeit, die mächtigen Hiebe und Stiche entfesselt.

Neben der Schlächterin gibt es außerdem den Punika-Powerpass neu, der es euch - ähnlich zu den North-Vern-Powerpässen aus der Launch-Version - erlaubt, einen alternativen Charakter ins Spiel zu bringen, sobald die Handlung des Kontinents abgeschlossen ist. Zusätzlich erhaltet ihr Zubehör mit Item-Level 1340.

Abgerundet wird das Mai-Update durch das Hyper-Express-Event II, in dem ihr Charaktere zwischen Item-Level 1340 und 1460 auswählen könnt, um verbesserte Materialien zu erhalten, sowie das Engraving-Support-System, das euch die Wahl zwischen vier Engravings auf Level drei an die Hand gibt, um am Event teilzunehmen.

Für den Mai hat Amazon Games außerdem Quality-of-Life-Updates für den Dimensionswürfel, neue Spielverbesserungen und spezielle Kosmetikgegenstände geplant.