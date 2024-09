Rockstar Games rückt in der neuen Inhalts-Woche in GTA Online Biker-Unternehmen in den Fokus, hat aber auch noch weitere Aktionen parat. Hier gibt es für euch den gewohnten Überblick!

Wer sich weiter in GTA Online die Zeit vertreibt, der profitiert in dieser Woche von Boni im Biker-Bereich. Doppelte GTA$ und RP gibt es demnach in Biker-Verkaufsmissionen und Barversorgungemissionen abzustauben. Eine Verdopplung erwartet euch zudem in Hasta La Vista.

Ebenfalls für Biker interessant: Die Produktionsgeschwindigkeit für Biker-Unternehmen wurde verdoppelt und es gibt 100.000 GTA$ Bonus und eine kostenlose Western-MC-Kappe für Verkäufe von Waren aus Biker-Unternehmen im Wert von 200.000 GTA$. Wer noch kein Biker-Unternehmen hat, für den ist nun der passende Zeitpunkt gekommen, denn es gibt Rabatte auf Clubhäuser und ausgewählte Motorräder.

Neues von der Fahrzeugfront in der neuen Inhalts-Woche:

Diese Woche im Ausstellungsraum von Simeons Premium Deluxe Motorsport: LCC Innovation und Western Zombie Bobber (wieder erhältliche Motorräder), Ocelot Locust, Übermacht Zion Classic und Vulcar Fagaloa

LCC Innovation und Western Zombie Bobber (wieder erhältliche Motorräder), Ocelot Locust, Übermacht Zion Classic und Vulcar Fagaloa Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Grotti Turismo Omaggio und Invetero Coquette D1

Grotti Turismo Omaggio und Invetero Coquette D1 Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen in der LS-Car-Meet-Serie unter die Top 3 und erhaltet den Enus Jubilee kostenlos

Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: die Lampadati-Modelle Michelli GT und Furore GT sowie der Vapid Peyote Gasser

die Lampadati-Modelle Michelli GT und Furore GT sowie der Vapid Peyote Gasser Der Hauptpreis am Glücksrad: Lampadati Komoda

Die Rabatte der Woche im Überblick:

30% Rabatt auf Clubhäuser samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen

Motorrad-Rabatte: 40% auf die Nagasaki Shinobi, die Western Powersurge, die Dinka Vindicator, die Shitzu Defiler, die Maibatsu Manchez Scout, die Nagasaki Chimera, den Western Zombie Chopper und die Western Nightblade

40% auf die Nagasaki Shinobi, die Western Powersurge, die Dinka Vindicator, die Shitzu Defiler, die Maibatsu Manchez Scout, die Nagasaki Chimera, den Western Zombie Chopper und die Western Nightblade Weitere Fahrzeugrabatte: 30% auf den Progen Itali GTB, den Bravado Dorado und den Lampadati Michelli GT, 40% auf den Karin Sultan Classic, den Pfister Astron und den HVY Menacer

30% auf den Progen Itali GTB, den Bravado Dorado und den Lampadati Michelli GT, 40% auf den Karin Sultan Classic, den Pfister Astron und den HVY Menacer Rabatte beim Waffentransporter: 50% auf die Präzisionspistole und 40% auf das schwere Gewehr (mit GTA+)

50% auf die Präzisionspistole und 40% auf das schwere Gewehr (mit GTA+) GTA+: ein kostenloser Enus Deity (Limousine) im Goldblatt-Design, neue Chamäleon-Lackierungen, doppelte GTA$ und RP für tägliche Madrazo-Mordaufträge und -Kontaktmissionen, 50 % Rabatt auf Schrotthandel und vieles mehr, einschließlich neuer wöchentlicher Vorteile bis 2. Oktober.