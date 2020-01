2020 wird das Jahr, in dem PlayStation 5 und Xbox Series X das Zepter übernehmen. Doch vorher werden PS4 und Co. noch mit reichlich frischer Software versorgt. Der Januar startet allerdings noch etwas verhalten. Von Gehirn-Jogging über Tennis und Fußball bis hin zum Polizei-Simulator wird für Freunde aller Genres dennoch etwas geboten.

3. Januar

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch

Mit Spielen wie Ring Fit Adventure und nun Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch endgültig in der breiten Masse angekommen. Die Trainingssoftware für die grauen Zellen erlebte auf dem Nintendo 3DS ihre Blütezeit. Doch wer würde nicht auch heute gerne spielerisch etwas für seine geistige Fitness tun? Auf der Switch sind wieder klassische Übungen wie schnelle Rechenaufgaben mit an Bord. Der neue Teil macht aber auch Gebrauch von der speziellen Hardware der Konsole. Beispielsweise wird die Infrarotkamera des rechten Joy-Con genutzt, um per Gesten Schere-Stein-Papier zu spielen. Sogar kompetitive Aufgaben für zwei Spieler sind nun möglich.

Dr. Kawashimas Gehirnjogging für Nintendo Switch - Launch Trailer Ab sofort könnt ihr den Kult-Titel Dr. Kawashimas Gehirnjogging auch auf der Switch genießen.

9. Januar

Monster Hunter World: Iceborne (PC)

Mit einigen Monaten Verspätung dürfen auch die Monsterjäger auf dem PC in frostige Gefilde aufbrechen. Monster Hunter World: Iceborne öffnet mit der Raureif-Weite ein ganz neues Spielgebiet, in dem altbekannte und völlig neue Kreaturen unterwegs sind. Einige Auseinandersetzungen werden euch richtig fordern, belohnen anschließend aber auch mit neuen Rüstungsteilen. Außerdem ist eine frische Meisterrang-Expedition dabei, die mit verschiedenen neuen Spielelementen versehen wurde. Iceborne hat reichlich zu bieten und dürfte euch mit seinem Umfang eine ganze Weile auf Trab halten.

Monster Hunter World: Iceborne - TGA 2019 Safi'jiiva Siege Trailer Mit Safi'jiiva bekommt ihr es in Monster Hunter World: Iceborne mit einem neuen mächtigen Drachen zu tun.

10. Januar

AO Tennis 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Beim zweiten Mal soll alles besser werden. AO Tennis 2 möchte die spielerischen Mängel des Vorgängers ausbügeln und außerdem inhaltlich aufstocken. Vor allem der Karrieremodus wurde überarbeitet. Nun muss euer Sportler nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben professionell auftreten. Es erwarten euch Pressekonferenzen und Besprechungen mit dem Manager, daneben will die Beziehung zu den Sponsoren gepflegt werden. Euer Verhalten soll den Verlauf eurer Karriere beeinflussen und bestimmen, wie ihr von den Fans wahrgenommen werdet.