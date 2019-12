Epic Games hat heute das neue Update auf Version 11.30 für den Battle-Royale-Part von Fortnite veröffentlicht - und das bringt auch ein vielfach gewünschtes Feature mit sich.

Auf der offiziellen Webseite hat man nun das Patch-Log für das Update auf Version 11.30 veröffentlicht und dabei wieder ein neues Feature für Fortnite bestätigt. Epic Games spendiert auf den Konsolen PS4 und Xbox One ein häufig gewünschtes Feature.

Künftig könnt ihr auf den beiden populären Heimkonsolen gemeinsam mit einem Freund zuhause im Splitscreen zocken. Der neue Couch-Modus ermöglicht es, an Ort und Stelle zusammen mit einem Kumpel die Modi Duos oder Team zu zocken. Die Macher weisen jedoch darauf hin, dass sich das Splitscreen-Feature noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und in Zukunft an Optimierungen arbeitet. Fehler sollen daher auch unbedingt über das Feedback-Tool im Spiel gemeldet werden.

Neben einigen weiteren Verbesserungen wie der Erhöhung des Geschenke-Limits von 3 auf 5 oder einer Änderung der Munitionsanzeige, wurde außerdem auch das zuvor In-Game bereits angedeutete Star-Wars-Event offiziell angekündigt. Das Live-Event, das euch im Spiel eine exklusive Szene aus dem neuen Film "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" zeigen wird, beginnt in Risky Reels am 14. Dezember um 20:00 Uhr deutscher Zeit.

Weitere Fehlerbehebungen im heutigen Update:

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Sicherheitsbereich-Einstellung auf Xbox One bei jedem Login auf 1,00 zurückgesetzt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem manche Bäume und Metallzäune in der Arena nicht die korrekte Materialmenge einbrachten.

Die Lackierung „Magma“ wird jetzt korrekt auf der Bandagen-Bazooka und der Pistole angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Outfit „Patronella“ mit zwei ineinander verschmolzenen Frisuren angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Gegenstände aus dem DJ-Set in schlechter Auflösung und verpixelt dargestellt wurden.

Die Freundesliste im Freundesmenü auf mobilen Geräten scrollt jetzt nicht mehr automatisch nach oben, wenn Spieler versuchen, nach unten zu scrollen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem auf mobilen Geräten die Schnellleiste standardmäßig ausgeschaltet war, obwohl man das nicht eingestellt hatte.