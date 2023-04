Eigentlich wollten SEGA und die Amplitude Studios Endless Dungeon im Mai endlich veröffentlichen, doch daraus wird nun recht kurzfristig doch nichts. Der Release-Termin muss noch einmal spürbar verschoben werden.

In rund einem Monat, nämlich am 18. Mai 2023, sollte Endless Dungeon für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, doch nun gibt es doch noch einmal einen herben Dämpfer. Dieser Termin kann nämlich nicht eingehalten werden; stattdessen kommunizierten SEGA und Amplitude Studios nun eine spürbare Verschiebung.

Ganze fünf Monate werden die oben genannten Spielversionen von Endless Dungeon demnach noch länger aufh sich warten lassen. Als neuen Termin gab man direkt den 19. Oktober 2023 bekannt. Lediglich die ebenfalls geplante Switch-Umsetzung des Spiels hat noch keinen Termin; der wird zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Aufgrund der Verschiebung können Spieler, die sich den Titel vorbestellt haben, im Rahmen der jeweiligen Plattformrichtlinien eine Rückerstattung erhalten. Auch der Early Access für Frühentschlossene verlagert sich im Übrigen entsprechend nach hinten und gilt nun ab dem 17. Oktober.

Als Begründung für die Verschiebung führt man an, dass die zusätzliche Zeit Amplitude ermöglichen soll, das Feedback der Community stärker zu berücksichtigen und angemessen zu würdigen, damit das Spiel in die Fußstapfen der früheren Titel innerhalb des Endless-Universums treten kann. Unter anderem sind Optimierungen des Balancings, des Meta-Fortschritts, der Einführung in das Spiel und ganz allgemein am Feinschliff geplant.