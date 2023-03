Die Wahrscheinlichkeit, dass die E3 2023 in die Tonne getreten wird, ist nochmals um ein Stück gewachsen, denn nach Ubisoft haben weitere Publisher ihre Teilnahme abgesagt.

Eigentlich sollte 2023 das Jahr der Rückkehr der Electronic Entertainment Expo werden, aber mittlerweile sieht es eher nach dem Jahr des Untergangs aus. Schon Microsoft und Nintendo hatten die Teilnahme an der Spielemesse in Los Angeles abgesagt, von Sony wird gemunkelt, dass das Interesse ebenfalls überschaubar ist.

Zuletzt hatte auch Ubisoft das Handtuch geworfen und will kurz vor der E3 lieber ein eigenes Event veranstalten - sicherlich auch aus Kostengründen, bei Ubisoft wird gerade der Gürtel etwas enger geschnallt. Ubisoft hatte noch im Februar bestätigt, an der Messe teilnehmen zu wollen.

Nun haben noch zwei weitere Publisher ihre Teilnahme abgesagt. Gegenüber IGN bestätigte Sega, dass man sich nach reiflicher Überlegung entschlossen habe, nicht an der E3 2023 teilzunehmen. Informationen über laufende und noch nicht angekündigte Projekte sollen offenbar anderweitig bekannt gegeben werden.

Ein größerer Schlag dürfte allerdings sein, dass euch Tencent kein Interesse hat. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass Tencents Gaming-Label Level Infinite nicht auf der Messe im LA Convention Center vertreten sein wird.

Damit stellt sich immer mehr die Frage, ob die E3 2023 überhaupt noch stattfinden wird. Wie gestern berichtet, gibt es bereits Andeutungen aus dem Umfeld der Veranstalter, dass spätestens in der kommenden Woche eine Absage des Events folgen könnte, nachdem mittlerweile so einige Zugpferde kein Interesse an einem Messeauftritt zeigen.