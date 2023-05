Der bevorstehende Release von Diablo IV ist sicherlich eines der Großereignisse dieses Spielejahres und die Stuhlbauer von Secretlab haben sich dazu etwas passendes einfallen lassen.

Am 6. Juni erscheint Diablo IV, oder am 2. Juni, falls ihr zu den Early-Accessern gehört. Sicherlich für viele DAS Spieleereignis des Jahres, komme was wolle. Und da Diablo etliche Fans hat, die ihre Zockerecke nicht ungern im entsprechenden Stil gestalten wollen, hat sich Secretlab in Zusammenarbeit mit Blizzard eine neue Kollektion einfallen lassen.

Der Stuhlhersteller bringt nämlich die Secretlab Diablo IV Kollektion auf den Markt. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Modelle des bekannten Secretlab Titan Evo Gaming Chairs im Look des Spiels, die Lilith Edition und die Inarius Edition.

Der mit schwarzem Secretlab Neo Hybrid-Kunstleder und blutroten Akzenten gepolsterte Lilith Edition Stuhl wurde in den Tiefen der Brennenden Höllen geschmiedet. Die Rückseite ziert das gehörnte Antlitz der Gottesmutter, das in aufwändiger Stickerei gefertigt wurde. Ihre Flügel erstrecken sich bis zur Vorderseite des Stuhls und nehmen eine membranartige Form an, die an das Ritual erinnert, mit dem sie zurück nach Sanktuario gerufen wurde.

Der ehemalige Erzengel Inarius zeigt sich in seiner vollen Pracht auf der Rückseite der Inarius Edition, eine Hommage an den Vater Sanktuarios. Das strahlend weiße Secretlab Neo Hybrid-Kunstleder erinnert an das Licht des Hohen Himmels, während sich die leuchtenden Flügel von Inarius um die Vorderseite winden, die von goldenen Akzenten und grauen Paneelen akzentuiert wird.

Beide Modelle können ab sofort im Secretlab-Store vorbestellt werden ab einem Preis von 674 Euro - also nicht ganz preiswert.