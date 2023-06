So tief steckt Kojima in der Filmumsetzung mit drin

Hideo Kojimas Death Stranding soll bekanntermaßen auch verfilmt werden, dabei hat der Kult-Entwickler auch selbst eine Hände maßgeblich mit im Spiel. Regisseur wird er jedoch nicht sein.

Verfilmungen von Videospielen sind ja so eine Sache und bei weitem nicht immer gut. Wenn die ursprünglichen Entwickler in solchen Umsetzungen ihre Finger im Spiel haben, ist das meistens aber ein vernünftiger Ansatz, um eine gewisse Qualität zu gewährleisten - das hat nicht zuletzt Neil Druckmann von Naughty Dog bei der Umsetzung von The Last of Us auf HBO bewiesen. Auch Death Stranding wird künftig verfilmt - und Hideo Kojima persönlich wird dabei eine gewichtige Rolle spielen.

Bislang gibt es zum geplanten Film noch relativ wenig Infos, jetzt bestätigte Kojima aber schon einmal selbst, dass er im großen Stil involviert ist und ein gehöriges Wörtchen mitreden wird, wie das Ganze für das neue Medium umgesetzt wird. Zugleich bekräftigte er aber auch, dass er nicht den Posten als Regisseur einnehmen wird.

Dennoch sagte er nun via Twitter, dass er "stark involviert" sein wird. Das betreffe die Produktion, die Überwachung, die Ausgestaltung des Plots, den Look und das Design sowie auch den konkreten Inhalt der Filmadaption von Death Stranding. Für Fans des PlayStation-Hits, der zwischenzeitlich ja auch für PC zu haben ist, dürften das gute Neuigkeiten sein.

Die Filmumsetzung war im vergangenen Jahr offiziell bestätigt worden, viele Details kamen seither aber eben nicht ans Licht. Auch der aktuelle Status und damit ein möglicher Veröffentlichungstermin für den Streifen sind nicht bekannt. Für die Umsetzung soll neben Kojima auc Alex Lebovici, Gründer von Hammerstone Studios, als Producer verantwortlich zeichnen.