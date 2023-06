Sowohl Bethesda als auch CD Projekt RED haben im Rahmen des Summer Game Fest ordentlich die Trommel gerührt. Das scheint sich gelohnt zu haben, wie die aktuellen Steam-Charts beweisen.

Bethesda und CDPR haben es ordentlich krachen lassen die letzten Tage. Starfield hatte nach dem Xbox Showcase seinen großen Auftritt im Rahmen der Starfield Direct. In dem Rahmen wurde das kommende Sci-Fi-Rollenspiel ausgiebig vorgestellt und ließ bei nicht wenigen Spielern die Kinnladen runterklappen ob des schieren Umfangs an Features. Wenn auch mit dem kleinen Beigeschmack, dass das Spiel auf Konsolen nur mit 30 fps laufen wird - nicht unverständlich, schaut man sich an, was es in dem Brocken alles gibt.

CD Projekt RED gab hingegen den Releasetermin für die kommende Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bekannt, veröffentlichte einen neuen Trailer und lud die Spielepresse zum Hands-on ein (wir waren in Warschau dabei). Das brachte dem Studio eine Menge positives Feedback ein und zudem können sich Spieler tatsächlich über weiteren Überarbeitungen des Hauptspiels zusammen mit dem Release der Erweiterung freuen.

Beides hat offenbar Wirkung gezeigt, denn sowohl Starfield als auch Phantom Liberty haben nun mit Schwung bei Steam die Top 10 der meistverkauften Titel nach Gesamtumsatz erobert. Starfield feiert den Neueinstieg auf Platz 4 dank des Vorbestellerstarts, Phantom Liberty sichert sich immerhin Platz 8 - gar nicht übel für die paar Tage. Offenbar haben die aktuellen Präsentationen überzeugt.

Auch Cyberpunk 2077 selbst profitiert offenbar von den neuen Infos und Videos zur Erweiterung, denn das Spiel kletterte direkt auf Platz 2 der Charts - unterstützt allerdings von einem aktuellen Sale, bei dem das Spiel für den halben Preis zu haben ist. Scheint, als locken die Überarbeitungen und die kommende Erweiterung nun doch noch einst zögerliche Spieler an, die das Hauptspiel vor dem Release der Erweiterung am 26. September noch durchzocken wollen.

Gut für Bethesda und CD Projekt RED, nun müssen beide Spiele nur noch die hohen Erwartungen erfüllen. Daumen sind gedrückt.