Mit Ray-Tracing, DLSS und auf GeForce NOW

Im Umfeld des gestrigen Cyberpunk-2077-Events hatte auch NVIDIA so einiges zu verkünden. Unter anderem, die Unterstützung von RTX und DLSS und gute Nachrichten für GeForce-NOW-Besitzer.

Cyberpunk 2077 wird zum Launch bereits Features der GeForce-RTX-Grafikkarten unterstützen, worüber sich PC-Besitzer sicherlich freuen können. Neben Ray-Tracing-Effekten soll auch DLSS 2.0 unterstützt werden.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) ist eine NVIDIA RTX-Technologie, die KI verwendet, um Bildraten zu erhöhen und gleichzeitig schöne, gestochen scharfe Bilder in Spielen zu erzeugen. In Cyberpunk 2077 soll DLSS 2.0 Spielern den nötigen Leistungsspielraum offerieren, um Grafikeinstellungen zu erhöhen und die Ausgabeauflösung zu steigern. DLSS arbeitet, indem es ein tiefes neuronales Netzwerk auf Zehntausenden von hochauflösenden schönen Bildern "trainiert", die offline in einem Supercomputer bei sehr niedrigen Bildraten und 64 Samples pro Pixel gerendert werden.

Hinsichtlich Ray-Tracing sollen laut NVIDIA folgende Features unterstützt werden:

Hinsichtlich Ray-Tracing sollen laut NVIDIA folgende Features unterstützt werden:

Umgebungsverdeckung mit Raytracing – Die Umgebungsverdeckung ist eine Schattierungs- und Rendering-Technik, mit der berechnet wird, wie stark jeder Punkt in einer Szene der Umgebungsbeleuchtung ausgesetzt ist. Das Ergebnis ist ein diffuser Schattierungseffekt, der geschlossene und geschützte Bereiche verdunkelt und den Gesamtton des gerenderten Bildes verbessert. In Cyberpunk 2077 kann die Umgebungsverdeckung mit Raytracing zusammen mit lokalen Lichtern verwendet werden, um lokale Schatteneffekte nachzubilden, wenn keine Schatten vorhanden sind.





Diffuse Beleuchtung mit Raytracing – Diese Technik wird verwendet, um sowohl Himmelsstrahlung als auch emittierende Beleuchtung von verschiedenen Oberflächen einzufangen, was mit traditionellen Rendering-Techniken nur schwer zu erreichen ist.





Reflektionen mit Raytracing – In Cyberpunk 2077 werden Raytracing-Reflektionen auf allen Oberflächen angewendet und können über mehrere Kilometer reichen. Sie sind sowohl auf undurchsichtigen als auch auf transparenten Objekten und Oberflächen vorhanden und simulieren die Art und Weise, in der Licht von glänzenden und metallischen Oberflächen reflektiert wird, indem ein einzelner Reflexionsstrahl in der Szene verfolgt wird. Dazu gehören glatte natürliche Spiegel wie Fensterglas, aber auch rauere Oberflächen wie gebürstetes Metall. Während Screen-Space-Technologien nur das reflektieren, was sich auf dem Bildschirm befindet, binden Raytracing-Reflektionen die gesamte Szene um den Charakter ein. So können sie Objekte exakt darstellen, die sich außerhalb der Kamera befinden oder von der Kamera abgewandt sind.





Schatten mit Raytracing – Die Preview von Cyberpunk 2077 unterstützt gerichtete Schatten von Sonne und Mond. Diese Schatten sollen physikalisch genau sein und sogar die Lichtstreuung von Wolken berücksichtigen. Die Schatten können in der endgültigen Version verbessert werden, um andere Arten von Lichtquellen wo erforderlich zu unterstützen.

Gute Nachrichten gibt es zudem für Besitzer des Cloud-Gaming-Service GeForce NOW. Wenn Cyberpunk 2077 am 19. November auf den Markt kommt, wird es samt Raytracing-Unterstützung und DLSS 2.0 auf GeForce NOW verfügbar sein. Damit ist Cyberpunk 2077 selbst auf einem alten PC, einem Mac, SHIELD oder einem Android-Gerät mit 1080p 60 FPS erlebbar, sofern eure Datenleitung genügend Bandbreite hergibt.