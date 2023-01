Nachdem die Assassin's-Creed-Reihe mit Valhalla quasi eine Pause eingelegt hat, steht mit Mirage nun der nächste Teil der Saga an. Und der wird um einiges kleiner, nicht zuletzt aufgrund der Wünsche der Fans.

Wer sich mit den letzten drei Spielen der Assassin's-Creed-Reihe beschäftigt hat, konnte etliche Hundert Stunden darin versenken. Origin war schon umfangreich, Odyssey und Valhalla nahezu exzessiv. Kein Wunder, wurden mit den drei Spielen doch aus den einstigen Action-Adventures komplette Open-World-Rollenspiele. Der immense Umfang vor allem der letzten beiden Teile mit jeweils weit über 150 Stunden Spielzeit hat bereits den Kritikpunkt aufgebracht, dass die Spiele viel zu aufgebläht seien.

Assassin's Creed: Mirage, der kommende Teil der Serie, soll nun wieder um einiges kleiner werden und das hat Gründe. Dazu hat sich Creative Director Stéphane Boudon in einem Interview gegenüber den Kollegen von GamesRadar geäußert.

Darin heißt es, dass sich die Spieler nach den drei Open-World-Monstrositäten wieder etwas anderes, kleineres gewünscht haben. "Unter unseren Fans hörten wir den Wunsch nach einer charakterorientierten Geschichte, die sich auf die Grundpfeiler der ersten ACs in einem intimeren Rahmen konzentriert", erklärt Boudon. "Das trifft auch auf uns als Entwickler zu, und das war der Ausgangspunkt für das Projekt."

Der Wunsch der Community habe dabei im Vordergrund gestanden. Auch wolle man das Spiel offenbar als Hommage an die ersten Teile sehen, darum auch die Rückkehr in ein Szenario im Mittelalter des Mittleren Ostens. Mirage könnte also tatsächlich spannend werden und vor allem überschaubarer, was der Serie mittlerweile in der Tat gut tun könnte.

Abgesehen davon soll Mirage ohnehin auch einige Gameplay-Features mit sich bringen, die wir lange nicht mehr in der Serie gesehen haben, wie zum Beispiel Rauchbomben oder Wurfmesser sowie eine Reihe von Stealth-Tools. Auch das Untertauchen in der Menge soll wieder eine wichtigere Rolle spielen.

Hinsichtlich Assassin's Creed hat Ubisoft ohnehin genug Projekte in Arbeit, um die kommenden Jahre zu füllen. Immerhin steht die Einführung der Infinity-Plattform an, zudem sind mit Jade, Red und Hexe mindestens noch drei neue Spiele in Arbeit, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen.