Die Anzeichen für eine baldige Ankündigung neuer Superhelden-Titel von WB Games verdichten sich immer mehr. Neu registrierte Domains regen die Spekulationen weiter an.

Schon seit einigen Wochen kursieren Meldungen, dass die Ankündigung neuer Superhelden-Spiele aus dem Hause WB Games kurz bevorsteht. Am 22. August findet nämlich ein digitales FanDome-Event statt, welches soch voll und ganz ums DC-Universum dreht. An diesem Event will WB Games teilnehmen und es liegt nahe, dass dort etwas Neues zu sehen ist.

Die Registrierung einiger Domains über den Domain-Broker MarkMonitor Inc., der unter anderem auch die Domain wbgames.com registriert hat, sorgt nun für neue Spekulationen. Im Juni wurden nämlich die Domains suicidesquadgame.com, gothamknightsgame.com und suicidesquadkillthejusticeleague.com von besagtem Broker registriert.

WB Games Montreal hat bereits vor einiger Zeit einen neuen Batman-Titel angeteasert, vielleicht handelt es sich in der Tat um ein mögliches Gotham Knights. Unklar ist noch, an was Rocksteady, die ursprünglichen Entwickler der Batman-Arkham-Reihe arbeiten. Bisher war nur halbwegs bekannt, dass es sich weder um einen Batman- noch einen Superman-Titel handeln soll. Die Registrierungen legen nun nahe, dass Rocksteady an einem Spiel zu Suicide Squad werkelt. Es bleibt spannend.