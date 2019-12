Auch mehrere Monate nach dem Release von Tropico 6 wird das Aufbau-Strategiespiel weiter mit frischen Inhalten versorgt. Heute hat Kalypso Media einen abgedrehten neuen DLC gebracht, der den Turbokapitalismus im Spiel etabliert.

Für das Strategiespiel Tropico 6 von Limbic Entertainment gibt es mit "The Llama of Wall Street" nun den nächsten neuen DLC mit frischen Spielinhalten. Begleitend dazu wurde auch das nunmehr siebte kostenlose Update namens "Seguridad Social" veröffentlicht.

Im kostenpflichtigen "The Llama of Wall Street" bekommt ihr eine Reihe neuer Features an die Hand, darunter vor allen Dingen die Möglichkeit, den Aktienmarkt so richtig zu manipulieren. Mit dem Gebäude des Handel-Institutes könnt ihr außerdem die Wirtschaft im Spiel direkt beeinflussen, indem ihr den Wert von Waren verändert. Selbst Uran könnt ihr mit einem neuen Preisschild belegen.

Außerdem gibt es auch zufällige Wirtschaftsereignisse im Spielverlauf. Beispiel gefällig? Geschmiert mit arabischem Öl wird ein Aufschlag für Waren, die mit dem Nahen Osten und den USA gehandelt werden, eingeführt. Im Event "Am Rande des Chaos" wird hingegen der Wert von Waffen, Konserven oder Stahl - also Waren, die zum Überleben einer Apokalypse durchaus beitragen - gesteigert.

Alle wichtigen Features laut offiziellen Angaben nochmal im Überblick:

Neue eigenständige Mission: Mit "The Llama of Wall Street" steigen Sie in die Welt der Finanz-Lamas… Verzeihung, -Haie ein.

Neue Gebäude: Das Handelsinstitut, die Spielzeugfabrik und das Studio für intelligente Möbel bieten Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre ökonomische Macht auszubauen.

Neue Spielemechaniken: Güter unterliegen ab jetzt Preisschwankungen, Handelseffekten und Trends. Beeinflussen Sie die globalen Märkte, indem Sie das Handelsinstitut einsetzen, um zukünftige Trends zu prognostizieren und die Märkte zu beherrschen.

Neue Herausforderungen: Zufällige Events treten auf, die positive, negative oder gemischte Effekte auf die globale Marktsituation, den Handel oder die Produktion haben können.

Neue Sandbox-Karte: Acantilado Humeante

Eine neue Verordnung, neue Charakterzüge und neue Anpassungsmöglichkeiten für El Prez und seinen Palast.

Das kostenlose Update "Securidad Social" enthält ein neues Lagergebäude, eine zusätzliche Sandbox-Karte namens Rio, die von der Community gewünschte Verordnung "Soziale Sicherheit" und mehr.