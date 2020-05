Es gibt Spiele, die spielen mehr mit uns als wir mit ihnen: mit unseren Erwartungen, unserer Psyche, unserer Vorstellung davon, was Realität ist. „Mindfuck“ nennt man das, wenn sich auf einmal Gewissheiten ins Gegenteil verkehren, nichts mehr so ist, wie es zu sein scheint, und sich beim Versuch zu begreifen, was da gerade geschehen ist, unsere Gehirnwindungen von innen nach außen kehren. Hier sind die unserer Meinung nach 10 größten Mindfuck-Momente in Videospielen.

Spoiler-Warnung: In der folgenden Top 10 hagelt es geradezu Spoiler. Wenn du also vorhast, eines der darin vorkommenden Spiele noch zu spielen und dir die Überraschung nicht verderben willst, solltest du besser schnell zum nächsten Platz vorspringen.

Platz 10: Assassin‘s Creed II

Im zweiten Teil von Assassin‘s Creed deckt ihr als Ezio Auditore da Firenze das Geheimnis um eine außerirdische Vorgängerzivilisation auf, die einst über die Menschheit wachte und ihr mächtige Artefakte hinterließ. Um diese dreht sich alles in einem seit Jahrhunderten im Verborgenen tobenden Krieg zwischen den anarchistischen Assassinen und dem diktatorischen Templerorden. Wer auch immer in Besitz des Edenapfels und seines zugehörigen Stabes gelangt, soll angeblich die Menschheit als ihr neuer Prophet anführen. Ezio bekommt es daher nicht nur mit den Borgias, der mächtigsten Familie Italiens, und einem skrupellosen Geheimbund zu tun, sondern gar einem kriminellen Papst mit Gelüsten nach übernatürlichen Kräften.

Als er diesen am Ende des Spiels in der Krypta des Vatikans besiegt, scheint er endlich am Ziel seiner Reise: einer Begegnung mit der Alien-Göttin Minerva, von der er sich Antworten auf seine zahlreichen Fragen verspricht. Doch statt Ezio zu offenbaren, welche Weisheit er als frischgebackener Prophet nun eigentlich zu verkünden habe, und ihn auf eine Mission zur Rettung der Welt zu schicken, geschieht etwas, das auf die Spieler seinerzeit geradezu wie ein Schock wirkte: Minerva wendet sich von Ezio ab und direkt in die Kamera, wo sie den Spieler selbst beziehungsweise dessen Stellvertreter Desmond anspricht. Der drohende Untergang der Welt, von der die ganze Zeit die Rede war, wird überhaupt nicht zu Ezios Lebzeiten geschehen, sondern erst 500 Jahre in der Zukunft. Ezio selbst war niemals der Auserwählte, sondern lediglich der Überbringer der Botschaft, und sein gesamtes Abenteuer diente nur einem einzigen Zweck: Minervas Prophezeiung an Desmond zu übermitteln, damit dieser in der Gegenwart die Welt rettet.