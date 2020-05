Ende des Jahres zeigt uns Ubisoft mit Assassin's Creed: Valhalla die raue Welt der Wikinger durch die Augen von Eivor. Damit ihr für die Überfahrt nach England gewappnet seid, könnt ihr euch die Wartezeit mit diesen 10 fantastischen Wikinger-Spielen verkürzen.

Platz 10: For Honor

Mit Assassin’s Creed: Valhalla nimmt Ubisoft nicht zum ersten Mal die Wikingeraxt in die Hand. 2017 ging das Kampfspiel an den Start, in dem ihr zunächst nur aus Rittern, Samurai und eben Wikingern wählen und gegeneinander antreten konntet und das bis heute mit immer neuen Inhalten erfolgreich läuft. Aushängeschild des Online-Spiels ist sein richtungsbasiertes Kampfsystem, bei dem es darauf ankommt, eine Attacke aktiv aus der Richtung abzufangen, aus der sie einschlägt. Inzwischen hat sich For Honor mit neuen Fraktionen und Helden ganz schön gemausert, trotzdem können den Wikingern in Sachen Coolness bestenfalls die Samurai das Wasser reichen.