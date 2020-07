Sag mir, wo diese Spiele sind. Wo sind sie geblieben? Diese zehn Titel wurden vor einer gefühlten Ewigkeit angekündigt und sind dann in die Entwicklungshölle abgetaucht. Kein Wunder, dass sie schon fast in Vergessenheit geraten sind.

Platz 10: Deep Down

Das erste Lebenszeichen von Capcoms Single- und Multiplayer-Dungeon-Crawler Deep Down ging mit Sonys PlayStation Meeting 2013 einher, auf dem auch die PS4 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ein erster Trailer, der einen Kampf zwischen einem Ritter und einem feuerspeienden Drachen zeigte, ließ Fantasy-Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die freudige Mundfeuchte sollte aber bald dem faden Geschmack der Ernüchterung weichen.

Denn Capcom erwähnt das Projekt in den folgenden Jahren nur noch auf explizites Nachfragen durch Journalisten. Bis 2015 hätte sich die Vision für das Spiel erweitert. Weitere drei Jahre später blitzte ein neuer Hoffnungsschimmer auf, als die Markenrechte für Deep Down erneuert wurden. 2019 hatte Capcom Deep Down “noch nicht komplett aufgegeben.” Keine allzu optimistische Wortwahl, oder?