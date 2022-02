In der letzten Nintendo Direct wurde der Fahrplan für die Switch in den kommenden Monaten ausgebreitet. 2022 dürfte eines der besten Switch-Jahre werden. Diese zehn Highlights der Präsentation dürften maßgeblich dazu beitragen.

Platz 10: Fire Emblem Warriors: Three Hopes

In den ersten Sekunden der Direct führte uns Nintendo an der Nase herum. Das sah doch verdächtig nach Fire Emblem aus! Und spätestens, als die Titelmelodie von Three Houses ertönte, war der Fall klar. Eine Fortsetzung? Nur her damit! Doch dann wurde die Erwartungshaltung wie eine Gegnerhorde zurechtgestutzt. Fire Emblem Warriors: Three Hopes wird ein Musou-Spiel. Nach anfänglicher Enttäuschung, dass es sich nur um ein Spin-off handelt, haben wir uns aber wieder gefangen. Immerhin hatte auch der Vorgänger, den wahrscheinlich viele vergessen haben, mit zusätzlichen strategischen Elementen und einer nicht üblen eigenständigen Geschichte seine Momente. Nach dem großen Erfolg von Three Houses und Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist es eigentlich wenig überraschend, dass wir uns noch einmal mit Claude, Edelgard und Dimitri auseinanderetzen dürfen. Release ist der 24. Juni.