The Rogue Prince of Persia

Ursprünglich sollte The Rogue Prince of Persia diese Woche erscheinen, aber bekanntermaßen entschieden sich die Entwicklerinnen und Entwickler in letzter Sekunde dazu, den Release zu verschieben. Doch jetzt gibt es ein neues Datum, an dem das Roguelite in den Early Access startet.

Der Grund für die Verschiebung von The Rogue Prince of Persia fiel dabei in der letzten Woche mehr als verständlich auch. Nein, es waren nicht eure Mütter, oder zumindest nur zum Teil. Denn in dem Statement des Entwicklungsstudios Evil Empire hieß es: "Es war eine verrückte Woche für uns! Sie startete damit, dass ein kleines Spiel namens Hades 2 veröffentlicht wurde - ihr habt vielleicht davon gehört? Als wir sahen, dass jeder und seine Mutter es spielt (und auch unser Team und deren Mütter) entschieden wir uns, den Leuten ihren Spaß zu lassen, bevor wir The Rogue Prince of Persia veröffentlichen."

Jetzt hat die Spieleschmiede aber Nägel mit Köpfen gemacht und wie versprochen einen neuen Termin für den Early-Access-Start verkündet. Dieser liegt noch im Mai, auch das gaben die Entwicklerinnen und Entwickler an. Demnach dürft ihr ab dem 27. Mai 2024 endlich in die zufallsgenerierten Umgebungen springen.

Preislich liegt The Rogue Prince of Persia bei 19,99 Euro, vielleicht gibt es laut dem Tweet sogar einen kleinen Launch-Rabatt. Übrigens gibt Evil Empire an, dass der Release noch immer nicht zu 100 Prozent sicher sei - zumindest mit einem gewissen Augenzwinkern: "Wenn es aber in den nächsten zwei Wochen einen Shadowdrop von Silksong gibt, brennen wir das gesamte Ding nieder."

Passend zu der Ankündigung des neuen Release-Termins wurde auch ein frischer Trailer veröffentlicht. Dieser ist unterlegt mit Musik von Asadi und wie gut das zum Spiel selbst passt, das entscheidet ihr am besten selbst.