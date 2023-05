The Legend of Zelda

Nach dem immensen Erfolg des aktuellen Mario-Kinofilms begehrten auch Zelda-Fans auf und wünschten sich eine solche Umsetzung. Die Chancen dafür dürften zwischenzeitlich gestiegen sein, denn Interesse daran ist vorhanden.

Vor einigen Wochen war "The Super Mario Bros. Movie" in den Kinos gestartet und avancierte in der Folgezeit zum bislang größten Film-Hit des Jahres 2023. Allein in den USA spielte der Streifen über 512,8 Millionen Dollar ein, weltweit sind es schon über 1,1 Milliarden Dollar. Zelda-Fans ließen in der Folge aufhorchen und forderten ebenfalls eine Film-Umsetzung des Erfolgsfranchise ein - und ob des Erfolges des Mario-Films dürften die Chancen dafür nun deutlich besser stehen.

Anlässlich der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haben die englischsprachigen Kollegen von Polygon ein Interview mit Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi geführt und auch die Filmthematik angesprochen. Dabei bekräftigt Aonuma.

"Ich bin sicherlich interessiert [an einem Film]", lässt Aonuma aufhorchen, um jedoch einzuschränken: "Aber es reicht nicht aus, dass ich interessiert bin, dass etwas tatsächlich auch passiert - leider."

Bleibt also abzuwarten, ob der Producer genügend Befürworter ins Boot holen kann, um Zelda auf die große Kinoleinwand zu bringen. Ein Hoffnungsschimmer ist es allemal, dass es Überlegungen gibt und das Thema nicht per se ausgeschlossen wird. Director Fujibayashi ergänzt zudem auch, was eine Verfilmung noch wahrscheinlicher werden lässt: "Vielleicht ist es die Stimme der Fans, die hier entscheidend ist."

Kurzum: Zelda-Fans sollten Nintendo wissen lassen, dass Interesse an einem Zelda-Streifen vorhanden ist. Vielleicht gibt das am Ende den letzten Ausschlag! Unser aktuelles The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Review könnt ihr passend zum Thema noch einmal nachlesen, außerdem haben wir auch eine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Komplettlösung für euch im Angebot.