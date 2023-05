Wegen Streik: Arbeiten an Season 2 stehen still

The Last of Us (HBO)

Die Serien-Umsetzung von The Last of Us hat ja eingeschlagen wie eine Bombe und nicht nur die riesige Community, sondern auch Kritiker überzeugt. Dementsprechend hoch ist die Vorfreude auf Staffel 2 - doch jetzt gibt es erstmal einen kleinen Dämpfer.

Die zweite Staffel von "The Last of Us" auf dem US-Sender HBO wurde ja bereits bestätigt, doch die Arbeiten an dieser liegen vorerst auf Eis. Wie nun bekannt wurde, ist auch dieses Projekt vom seit zwei Wochen laufenden Streik der Writers Guild of America betroffen.

Aufgrund des Arbeitsausstandes liegen gegenwärtig die Produktionen mehrerer namhafter TV-Produktionen auf Eis. Darunter befinden sich auch zahlreiche prominente Formate wie "Stranger Things" von Netflix, "Andor" von Disney oder das zuletzt bestätigte neue Game-of-Thrones-Spin-Off. Ab sofort könnt ihr auch "The Last of Us" zu den vom Streik unmittelbar betroffenen Produktionen zählen, so dass unklar ist, ob in Bezug auf Season 2 der ursprüngliche Zeitplan bis zur Veröffentlichung eingehalten werden kann.

Wie Variety berichtet, wurde aufgrund des Streiks das Casting für die zweite Season der postapokalyptischen Serie abgebrochen. Grund: Weder Craig Mazin, der Showrunner der Serie, noch Co-Creator Neil Druckmann gehen derzeit ihrer Arbeit nach und schließen sich insoweit der Gewerkschaft an.

Noch vor dieser Woche hatte das Casting-Team Schauspieler geladen, um Dialogzeilen aus dem 2020 veröffentlichten Sequel The Last of Us: Part II zu lesen und ihnen eine Chance auf einen Auftritt in der Serienfortsetzung zu geben. Dass man die Textzeilen direkt aus dem Spiel nahm, liegt auch daran, dass es für Season 2 der Serie selbst gegenwärtig noch kein Skript gebe. Ein solches sei vorerst auch nicht zu erwarten, weil Mazin mit den anderen Mitgliedern der Writers Guild of America für bessere Arbeits- und Zahlungsbedingungen streikt - und der hat nunmal die Mehrzahl der Episoden in Staffel 1 geschrieben.

Der Streik hat höhere Löhne und allgemein bessere Lohnstandards unterinander zum Ziel. Auch die künftige Nutzung von Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Skripts ist ein Thema.

Vor dem Arbeitsausstand war vorgesehen, dass die Dreharbeiten an Staffel 2 von "The Last of Us" Anfang 2024 in Vancouver starten und bis Ende 2024 abgeschlossen sein sollen. Eine Veröffentlichung sei für Anfang 2025 geplant gewesen - ob das so bleibt, dürfte nun wohl vor allen Dingen auch von der Dauer des Streiks abhängig sein.