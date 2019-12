Heute Nacht ist es endlich soweit: Mit den The Game Awards 2019 wird das letzte große Event des Spielejahres 2019 ausgestrahlt - etliche Weltpremieren und Neuankündigungen inklusive. Seid direkt hier live mit dabei!

Nach Sonys Ausgabe von "State of Play" am Dienstag steht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nun das letzte große Event 2019 ins Haus: die The Game Awards 2019. In der von Geoff Keighley organisierten und moderierten Show werden nicht nur die besten Spiele des abgelaufenen Jahres ausgezeichnet, im Fokus stehen vielmehr auch etliche Weltpremieren und Neuankündigungen.

Die Live-Übertragung startet heute Nacht um 2:30 Uhr deutscher Zeit und ihr könnt direkt hier via Stream weiter unten live dabei sein. Was könnt ihr dann erwarten? Keighley selbst stellt in etwa zehn Neuankündigungen in Aussicht, von denen unlängst noch keine großartig geleakt worden war.

Zwischenzeitlich steht fest, dass eine Neuankündigung Naraka: Bladepoint, ein Online-Multiplayer-Kampfspiel, sein wird; entsprechende Teaser fanden sich im Laufe der Woche dann doch bereits im Netz. Außerdem halten sich Gerüchte hartnäckig um einen neuen Batman-Titel.

Spätestens seit dem Teaser auf der "State of Play" steht auch fest, dass ein ausführlicher neuer Trailer des PS4-Exklusivspiels Ghost of Tsushima gezeigt wird - und womöglich gibt es dann ja auch endlich einen konkreten Release-Termin. Frische Videoeindrücke dürfte es zudem auch von Gears Tactics, Final Fantasy VII Remake sowie Half-Life: Alyx geben.

Zu den prominenten Gästen der diesjährigen Ausgabe, die live auf der Bühne zu sehen sein werden, zählen der frühere Nintendo-Präsident Reggie Fils-Aime, Basketball-Star Steph Curry und der aus "The Walking Dead" sowie Death Stranding bekannte Schauspieler Norman Reedus.