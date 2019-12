Dauerbrenner The Elder Scrolls Online gab sich unlängst ebenfalls auf den Game Awards die Ehre. Dabei wurde ein neuer Trailer gezeigt. Außerdem wurde bestätigt, dass Spieler endlich auch im MMORPG-Ableger den Weg nach Skyrim finden werden.

Die ZeniMax Online Studios haben während der The Game Awards 2019 einen neuen Trailer zu The Elder Scrolls Online veröffentlicht, welcher den Höhepunkt der Saison des Drachen einläutet und zeigt. Gleichzeitig deutet der Clip auch schon am Ende an, was euch im neuen Jahr 2020 erwartet.

Während sich das "Jahr des Drachen" dem Ende entgegen neigt, steht das nächste jahrsumfassende Abenteuer nämlich schon in den Startlöchern und bringt euch 2020 in das legendäre Himmelsrand. Gleichzeitig verschlägt es Spieler damit nach Skyrim, dem Setting des vielfach ausgezeichneten Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls V: Skyrim.

Diese neue Erweiterung wurde während der Preisverleihung zunächst angedeutet, wird aber erst im kommenden Jahr ausführlich vorgestellt. Das möchte ZeniMax im Rahmen eines ausführlichen Livestreams bewerkstelligen, der für den 16. Januar 2020 um 23:00 Uhr deutscher Zeit anberaumt ist. Wer also in das Schwarze Herz von Skyrim zurückkehren möchte, sollte sich den Termin schonmal im Kalender anstreichen.

The Elder Scrolls Online war ursprünglich schon seit 2007 in Arbeit und wurde im November 2011 veröffentlicht. Seither wird das MMORPG regelmäßig mit frischen Inhalten versorgt. Dass nun auch Skyrim Einzug erhält, ist nicht das erste Mal, dass Themen und Orte aus anderen Elder-Scrolls-Titeln aufgegriffen werden. 2017 beispielsweise integrierten die Macher auch Vvardenfell, den Handlungsort aus The Elder Scrolls III: Morrowind.