Tell Me Why

Wer auf der Suche nach Spielefutter ist, dafür aber nicht unbedingt Geld ausgeben will, der kann sich aktuell wieder mit Tell Me Why einen Titel der Life-is-Strange-Macher von Dontnod kostenlos sichern.

Der Juni ist auch als Pride-Monat bekannt - und das wird nun wieder auf eine besondere Art und Weise gefeiert. Sowohl für den PC via Steam als auch für die Xbox via Microsoft Store könnte ihr euch aus diesem Anlass das Adventure Tell Me Why von Dontnod sichern. Der Titel des französischen Entwicklerstudios, das auch hinter der Erfolgsreihe Life is Strange steckt, war bereits 2021 und 2022 anlässlich des Pride-Monats kostenlos angeboten worden. Wer die Möglichkeit zuzuschlagen damals verpasst hat, kann das nun also nachholen.

Der im Episodenformat angelegte Adventure feierte im Jahr 2020 sein Debüt und thematisiert die Geschichte von Tyler und Alyson Ronan. Die beiden Zwillinge versuchen mit dem Verlust ihrer Mutter klarzukommen und teilen zudem eine einzigartige Fähigkeit: eine telepathische Verbindung, die es ihnen ermöglicht, in die Erinnerungen des jeweils anderen aus ihrer problematischen Kindheit einzutauchen. Im Spielverlauf müsst ihr den Charakteren dabei helfen, mit den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit fertig zu werden.

Das Wagnis von Dontnod und die Besonderheit des Spiels dabei: Zum ersten Mal in einem Videospiel abseits kleiner Indie-Produktionen spielt ihr mit Alysons Bruder auch einen Transgender-Charakter. Damit dieser ambitionierte Schritt nicht nach hinten losgeht, legte das Studio besonders viel Wert auf Authentizität. Unter anderem ließen sich die Macher von der LGBTQ-Vereinigung GLAAD beraten.