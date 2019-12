PewDiePie ist einer der größten Namen im Streaming-Business überhaupt. Gaming-Fans des YouTube-Stars werden im neuen Jahr aber weitestgehend auf diesen verzichten müssen.

Wer seine Zeit gerne damit verbracht hat, YouTube-Star PewDiePie zu verfolgen, der wird sich im neuen Jahr eine neue Beschäftigung suchen mussen. Grund: Der YouTube mit echtem Namen Felix Kjellberg will sich einmal eine Auszeit nehmen und 2020 daher nicht auf der bekannten Videoplattform vertreten sein.

PewDiePie hat seine entsprechenden Pläne am vergangenen Wochenende angekündigt. Hintergrund ist demnach nicht nur, dass er sich einmal selbst fernab von YouTube bewegen möchte, um sich anderen Dingen zu widmen, sondern auch die Geschäftspolitik des Videodienstes selbst.

Zwar fühle er sich müde und werde im neuen Jahr auch für eine Weile unterwegs sein, er kritisiert YouTube aber auch für die neue Anti-Belästigungsrichtlinie. Videos, die nicht den strikten Vorgaben von YouTube folgen, sollen künftig rigoros wieder aus dem Netz entfernt werden.

PewDiePie zählt mehr als 100 Millionen Abonnenten, sorgte in der Vergangenheit aber für allerhand Kontroversen, die in die mitunter anti-semitische Richtung gingen. Im Jahr 2017 sorgte er für viel Aufsehen, als er in einem Video die Zeile "Death to all Jews" - also: "Tod allen Juden" auf einem Schild zeigen ließ. Zwar wies er rechtsradikales Gedankengut in der Folge von sich, Sponsor Disney beendete deswegen aber trotzdem konsequent die Zusammenarbeit. Er selbst sprach später nur von einem "Spaß". Die neuen Richtlinien bei YouTube dürfte er selbst in Folge derartiger "Späße" wohl auch als eine Art drohende Zensur ansehen.

Schon im August 2019 deutete der YouTube-Star an, dass er zumindest temporär eine YouTube-Pause einlegen könnte. "Ich denke, es wäre gut für mich, zu einem Zeitpunkt auch einmal eine Pause einzulegen", sagte Kjellberg damals. Jetzt ist es offenbar soweit!