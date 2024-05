Bereits zum 6. Mal veranstaltet Publisher Fellow Traveller die LudoNarraCon, ein Steam-Event mit Schwerpunkt auf Indie-Spiele, die sich bemühen, die Grenzen der bekannten Erzählweisen in Videospielen weiter zu erkunden.

Bereits im vergangenen Jahr hat die LudoNarraCon (Ein Wortspiel rund um "ludo", dem lateinischen Wort für Spiele bzw. "ludonarrativ", dem Ausdruck für Geschichtenerzählen in (Video-)Spielen) und "Con" für "Convention") mit einigen echten Indie-Perlen aufgetrumpft. So gehörten zum Beispiel das beeindruckend schöne Space-Abenteuer The Invincible (Test), das Rollenspiel-Musical-Spiel mit Star-Besetzung Stray Gods oder das Horror-Adventure Slay the Princess zu den vorgestellten Spielen in 2023.

Dieses Jahr lockt die Online-Con zum Beispiel mit dem kartenbasierten Rollenspiel The Horror at Highrook, in dem ihr ein Team von Ermittlern spielt, die mehr über einen Kult und dessen Aktivitäten in einem alten Herrenhaus herausfinden wollen. Wer Brettspiele wie "Betrayal at House on the Hill" feiert, der sollte The Horror at Highrook auf dem Schirm behalten!

Für alle, die mal etwas Abstand vom dauernden Zombies-Zerschnetzeln oder Weltretten brauchen, wäre vielleicht Fishbowl etwas. In der Coming-of-Age-Story verbringt ihr eure Zeit hauptsächlich mit ganz normalen Aufgaben wie Arbeiten von Zuhause aus, Videoanrufe mit den Liebsten oder ihr entdeckt beim Aufräumen Erinnerungen an frühere Ereignisse eures Lebens. Eine absolut herzerweichende Geschichte.

Mal abgesehen von vielen Demos und Sonderangeboten auf Steam, bietet die LudoNarraCon aber auch noch zahlreiche Panels mit spannenden Themen über die Hintergründe von Videospielen. Entwickler sprechen über das Spannungsfeld von Geschichte und Gameplay in ihren Spielen oder diskutieren über die Verbindung von Story und Musik. Die Live-Streams aller Panels könnt ihr direkt über Steam ansehen.

Wer einen Blick auf die zahlreichen, kostenlosen Demos werfen möchte, der muss sich allerdings ranhalten. Die LudoNarraCon 2024 läuft nämlich nur noch heute, dem 13.05.2024 und ist direkt über Steam zu erreichen. Danach müssen sich Indie-Fans wieder ein ganzes Jahr gedulden, bis zur nächsten Con.