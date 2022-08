Zuletzt rankten sich ja bereits Gerüchte um den Release-Termin von Sonic Frontiers. Wie sich nun herausstellt, waren diese nicht ganz zutreffend - grob daneben lagen diese aber auch nicht.

Update: Release-Termin jetzt offiziell bestätigt (23.08.2022 - 20:44 Uhr)

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live wurde der 8. November als Release-Termin nun auch hochoffiziell bestätigt. Dazu gab's auch den neuen Trailer offiziell zu sehen.

Sonic Frontiers - Gameplay-Trailer Zu Sonic Frontiers hab es bei der ONL neues Gameplay zu sehen.

---

Quasi offiziell: Das ist (wohl) der Release-Termin! (23.08.2022 - 12:46 Uhr)

Immer wieder war vom 15. November 2022 als potentiellen Release-Termin des vielversprechenden Sonic Frontiers aus dem Hause SEGA die Rede, zuletzt aufgrund eines aktualisierten Händlereintrags in Fernost. Diese Spekulationen scheinen sich nun als nicht ganz richtig zu erweisen, sie liegen aber wohl auch nur eine Woche daneben.

Grund für diese Annahme liefert nun ein weiterer Leak, denn via YouTube ist kurzzeitig offenbar verfrüht ein Werbespot respektive Teaser-Clip zum Spiel aufgetaucht. In diesem sind nicht nur einige Spielszenen zu sehen, am Ende wird mit dem 8. November 2022 zugleich auch der höchstwahrscheinlich finale Release-Termin genannt.

Die offizielle Ankündigung und Bestätigung dieses Erscheinungsdatums steht zunächst noch aus, wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen: Das Spiel hat am heutigen Dienstagabend einen Auftritt auf der gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley. Der Teaser-Clip wurde insoweit vermutlich also schon auf die heutige Ankündigung vorbereitet und fand versehentlich den Weg ins Netz.

Wenngleich der Clip schnell wieder aus dem Netz entfernt wurde, fanden sich wieder einige noch flottere Fans, die ein Backup des Clips angefertigt haben und dieses kurzerhand bei Twitter veröffentlichten. Den 30-sekündigen Clip könnt ihr euch aktuell beispielsweise im Folgenden ansehen - sofern SEGA diesen nicht aus dem Netz entfernen lässt: