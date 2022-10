Nach etlichen Gerüchten und Leaks ist es nun offiziell. Silent Hill 2 bekommt ein Remake und es wird konsolenexklusiv auf einer Plattform.

Das lange Rätselraten hat nun endlich ein Ende. Das Remake des Horrorklassikers Silent Hill 2 wurde über 20 Jahre nach dem Release des Originals nun offiziell angekündigt. Und einige der Gerüchte vorab hatten recht: für die Entwicklung ist tatsächlich Bloober Team zuständig, bekannt durch The Medium und Layers of Fear und in Zusammenarbeit mit Akira Yamaoka und Masahiro Ito. Letzterer war bereits beim Original als Art Director involviert.

Silent Hill 2 Remake soll für PC via Steam und 12 Monate lang zeitexklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Ein konkreter Termin wurde allerdings noch nicht benannt.

Technisch könnt ihr wohl einiges erwarten, denn Silent Hill 2 Remake wird auf Basis der Unreal Engine 5 produziert und unter anderem deren Lumen- und Nanite-Technologien nutzen. Als Neuerung erwartet euch eine Über-die-Schulter-Kamera, um eine stärkere Immersion zu erreichen. In dem Zusammenhang sind auch Überarbeitungen des Kampfsystems zu erwarten. Des weiteren unterstützt das Remake natürlich das 3D Audio der PS5, ebenso wie haptisches Feedback und adaptive Trigger des DualSense-Controllers. Dank schneller SSD soll es im Spiel keine Ladebildschirme geben.

Das Remake nimmt den Hauptprotagonisten James Sunderland und seine Suche nach Hinweisen in der namensgebenden Stadt wieder auf, nachdem er einen mysteriösen Brief von seiner Frau Mary erhalten hat – die schon lange tot ist. Ihr trefft dabei auf unheimliche Monster und andere Manifestationen von James‘ Bewusstsein.

Zum Spiel gibt es sogar bereits eine Steam-Seite, allerdings gibt selbige auch nicht mehr Informationen her. Abgesehen von den Systemanforderungen, wobei sich noch nicht sagen lässt, ob die Angaben konkret oder nur ein Platzhalter sind. Als Mindestanforderung wird dort ein Intel i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X mit 12 GB RAM, einer AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce GTX 1080 angegeben. Empfohlen wird ein Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X nebst 16 GB RAM und einer GeForce RTX 2080 oder Radeon 6800XT.

Neben dem Remake von Silent Hill 2 kündigte Konami noch mehrere weitere Spiele sowie einen neue Film an.