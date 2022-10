Die Gerüchte waren korrekt - Konami hat nicht nur das lang erhoffte Remake zu Silent Hill 2 angekündigt, sondern noch eine ganze Reihe an weiteren Projekten - wenn auch mit mageren Infos.

Das Highlight des nächtlichen Livestreams von Konami war natürlich die Ankündigung von Silent Hill 2 Remake von Bloober Team, aber Konami hatte noch einen ganzen Stapel weiterer Projekte zum Thema Silent Hill auf der Pfanne. Zwar hielt sich der Publisher noch sehr bedeckt, was konkretere Informationen, Plattformen oder gar Termine der neuen Projekte angeht, aber zumindest gab es einige Basis-Infos und erste Teaser-Trailer. Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten sollen demnächst folgen. Puh.

Silent Hill: Townfall ist eine Koproduktion mit dem renommierten Publisher Annapurna Interactive (Stray, Outer Wilds, Neon White) und dem mehrfach BAFTA-prämierten Indie-Entwickler No Code Studios (Stories Untold, Observation). Townfall soll eine neue Perspektive auf Silent Hill liefern, der erste Teaser ist allerdings noch ziemlich kryptisch.

Silent Hill f versetzt die Reihe ins Japan der 1960er-Jahre. Da das Spiel von Ryūkishi07 geschrieben wird, dürfte es sich wohl um eine Visual Novel handeln. Der ehemalige Nintendo-Entwickler Motoi Okamoto fungiert als Produzent, während Neobards Entertainment, das für Portierungen und die Multiplayer-Projekte Resident Evil: Resistance und Re:verse bekannt ist, Silent Hill f entwickelt. Auch hierzu gab es noch keine konkreten Infos hinsichtlich Termin oder Plattformen.

Silent Hill: Ascension klingt ebenfalls noch recht dubios. Das Spiel will 2023 die Teilnehmer rund um den Globus auf einzigartige Weise in den Psycho-Horror von Silent Hill eintauchen lassen – indem es eine völlig neue Geschichte in die Hände des Publikums legt und sich so die Story live auf mehreren Plattformen entfaltet. Wie das genau funktionieren soll, verrät der Teaser uns auch nicht.

Mit Return to Silent Hill wird nun auch klar, warum Regisseur Christophe Gans kürzlich über Silent Hill plauderte. Der Schöpfer des Silent-Hill-Films von 2006 hat nämlich den Auftrag zu einer neuen Verfilmung der Reihe bekommen. Was genau uns da erwartet, soll ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Fest steht nur, dass sich die Story an Silent Hill 2 orientieren soll. Story- und Image-Board seien bereits vorbereitet, das Casting sei in Arbeit. Dementsprechend ist mit Dreharbeiten vorerst noch nicht zu rechnen.

Abgesehen von Silent Hill 2 Remake also viel Namedropping und wenig Substanz, aber immerhin können sich Horrorfans darauf freuen, dass die legendäre Reihe endlich wieder ins Leben zurückkehrt.