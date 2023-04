PlayStation Plus

Gestern wurden die Neuzugänge bei PlayStation Plus Extra und Premium im April publik. Allerdings werdet ihr euch in Kürze auch wieder von einer ganzen Reihe an Spielen verabschieden müssen. Im Mai sollen satte 32 Titel das Angebot von Sony verlassen.

Im Zuge der Ankündigung weiterer Spiele bei PlayStation Plus Extra und Premium im April am gestrigen Mittwoch wurden bereits drei erste Abgänge für den folgenden Monat Mai bestätigt. Jetzt ist aber klar: Es werden deutlich mehr Spiele den Abo-Service verlassen als diese drei Titel.

Wie nun publik wurde, sollen es ganze 32 Spiele sein, die das Spieleangebot bei PlayStation Plus Extra und Premium zum 15. Mai 2023 verlassen. Mit dabei ist dann - etwas überraschend - mit Marvel's Spider-Man auch ein First-Party-Blockbuster.

Neben dem Superhelden-Action-Epos sind noch andere durchaus namhafte Titel auf der Liste der Abgänge, darunter beispielsweise Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux oder - wie seit gestern bereits bekannt - auch Resident Evil.

Insgesamt lesen sich die 32 Spiele, die ab dem 16. Mai dann nicht mehr verfügbar sein werden, wie folgt:

Balan Wonderworld

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Chronos: Before the Ashes

Deadlight: Director's Cut

Dreamfall Chapters

FlatOut 4 - Total Insanity

Graveyard Keeper

Homefront: The Revolution

How to Survive: Storm Warning Edition

Last Day of June

Left Alive

Kingdom Come: Deliverance

KONA

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Mighty No. 9

MX vs. ATV All Out

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Pixel Piracy

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Relicta

Resident Evil

Shenmue 3

Star Ocean: First Departure R

This War of Mine: The Little Ones

Tour de France 2021

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Virginia

Windbound