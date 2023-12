Im anhaltenden Kampf von PlayStation und Xbox um die Gunst der Spieler hat seit etlichen Jahren zumeist Sony die Nase vorn - und auch 2023 ging das Duell wieder deutlich zugunsten der PlayStation aus.

Erst gestern wurde ja publik, dass die PlayStation 5 mittlerweile die Verkaufsmarke von 50 Millionen Exemplaren geknackt hat und nur knapp hinter der PlayStation 4 zum gleichen Zeitpunkt im Lebenszyklus seit dem Release liegt. Doch was heißt das konkret im Duell mit der Xbox Series X/S?

Die Antwort darauf liefern die Martkanalysten von Ampere Analysis, laut denen die Sony-Konsole im Jahr 2023 deutlich die Nase vorn hatte und Microsoft im Grunde keine Chance ließ. Demnach habe sich die PlayStation 5 grob drei Mal so häufig verkauft wie die Xbox Series X/S. Sony hat den Vorsprung seit dem Release von großen Exklusivspielen wie Spider-Man 2 also scheinbar noch einmal deutlich ausgebaut, nachdem früher im Jahr noch berichtet worden war, dass das Verhältnis von PS5- zud XSX-Verkäufen bei 2:1 liege.

Konkret in Zahlen ausgedrückt heißt das: Laut Ampere Analysis verkauften sich im Jahr 2023 rund 22,5 Millionen PS5-Konsolen. Von der Xbox Series X/S aus dem Hause Microsoft wanderten hingegen lediglich 7,6 Millionen Exemplare über die Ladentheke. Etwas außer der Reihe laufen zumeist die Verkäufe der Switch, denn Nintendos Hybrid-Konsole spielt leistungstechnisch in einer anderen Liga. Auch die Japaner lässt Sony in diesem Jahr aber hinter sich, denn die deutlich ältere Switch verkaufte sich rund 16,4 Millionen Mal.

Fernab der absoluten Zahlen lässt sich die aktuelle Dominanz von Sony aber noch an anderer Stelle ablesen - denn: the trend is your friend. Während die Verkaufszahlen gegenüber 2022 bei der Switch (-18 Prozent) und Xbox Series X/S (-15 Prozent) zurückgegangen sind, hat Sony mit der PlayStation 5 im Jahresvergleich um sage und schreibe 65 Prozent zugelegt.

Vor allen Dingen am Black Friday und in der Shopping-Saison seither hat die PlayStation 5 noch einmal zu einem Höhenflug angesetzt. Das ambitionierte Ziel von 25 Millionen Verkäufen bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2024 allein in diesem Fiskaljahr könnte Sony also durchaus erreichen. Zudem stehen die Chancen dann auch gut, die PlayStation 4 zum gleichen Zeitpunkt im Konsolenzyklus tatsächlich zu überflügeln.

Bleibt abzuwarten, ob Microsoft dank der Übernahme von Activision Blizzard künftig das Ruder wird herum reißen können.