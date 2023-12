Sonys PlayStation 5 feiert weiter Erfolge und hat nun den nächsten Verkaufsmeilenstein erreicht. Dabei bleibt man trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten nur knapp hinter der PlayStation 4 zurück.

Sonys PlayStation 5 hat einen beeindruckenden weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht. Wie nun bekannt wurde, hat die Plattform kurz vor Jahresfrist mehr als 50 Millionen Exemplare an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht.

Damit erreicht die PlayStation 5 diese Marke nach etwas mehr als drei Jahren seit der ursprünglichen Veröffentlichung am 12. November 2020. Gleichzeitig holt die aktuelle Konsole damit auf die PlayStation 4 auf, denn was das Erreichen dieses Meilensteins betrifft, ist man nur knapp hinter der Vorgängerkonsole zurück.

Konkret heißt das: Die PlayStation 4 hatte eben jene 50-Millionen-Marke nur eine Woche früher nach dem ursprünglichen Release erreicht, als die PlayStation 5 nun; beide Plattformen liegen zeitlich innerhalb ihres Zyklus gesehen also quasi gleichauf. Das ist für die PlayStation 5 durchaus bemerkenswert, denn viele Monate lang konnte die Nachfrage nach der Plattform eigentlich in keinster Weise bedient werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten - auch in Folge der Pandemie - konnten keine ausreichenden Stückzahlen produziert werden, so dass Sony bei weitem nicht soviele Konsolen verkauft hat, wie eigentlich möglich gewesen wäre.

Dass beide Plattformen nun so nahe beinander liegen, spricht eher dafür, dass die PlayStation 5 in naher Zukunft womöglich die PlayStation 4 zum jeweils gleichen Zeitpunkt seit dem ursprünglichen Release wird überflügeln können. PlayStation-Boss Jim Ryan bedankte sich insofern anlässlich des neuen Meilensteins auch artig bei der PlayStation-Community und deren andauernder Passion für die Plattform. In diesem Kontext betont er noch einmal, dass wir aktuell die erste Weihnachtssaison seit dem Release der PlayStation 5 haben, in der es keinerlei Schwierigkeiten in Sachen PS5-Nachschub gebe; jeder der eine Konsole haben wolle, könne eine bekommen.